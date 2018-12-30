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«Алла Борисовна расстроила мужа»: всплыли пикантные подробности о Пугачевой и Леонтьеве
Андрей Малахов, известный российский телеведущий, рассказал об одной из выходок таких мастодонтов российской эстрады, как Алла Пугачева и Валерий Леонтьев. Произошло это в эфире программы «Привет, Андрей!», в которой Малахов зачитал архивную вырезку из газеты под названием «Алла Борисовна расстроила мужа», вспоминая о ее союзе с Филиппом Киркоровым, передает replyua.net.
«Произошло это на подмосковной даче Валерия Леонтьева, которая поражает своей роскошью. Камин, огромные комнаты отдыха, заморская мебель. Но самая главная ее достопримечательность — бассейн с теплой водой. Леонтьев часто принимает на своей фазенде шумные компании артистов. И вот недавно к нему заглянула сладкая парочка Пугачева-Киркоров вместе с Игорем Крутым», - говорится в газетной вырезке. Примечательно, что пока Малахов зачитывал этот текст, Киркоров и Леонтьев несколько раз вдумчиво переглянулись и закатили глаза.
«Вечером хорошо посидели, а рано утром Пугачева растолкала хозяина и сказала: «Хочу купаться». Леонтьев повел гостью в бассейн. Туда неожиданно пришел Киркоров, и перед ним открылась идиллия достойная кисти гениальных фламандцев: Алла и Валерий купались, в чем мать родила, весело смеялись, брызгали друг на друга водой. Потрясенный Филипп убежал в спальню. Тряся дрожащими руками опухшего Игоря Крутого, и всхлипывая, говорил: «Они там смеются. Они — голые». Когда Крутой врубился в ситуацию, он долго хохотал. И успокоил молодого мужа такими словами: «Филя, у звезд свои привычки. Если ты еще этого не понимаешь, ты еще не звезда. Увы, братец», - продолжил Малахов. Интересно, что, выслушав ведущего Киркоров отметил, что совсем не помнит данной истории, в то время как Леонтьев подтвердил, что на самом деле все так и происходило.
Теги: Донбасс, Алла Пугачева, телеведущий
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