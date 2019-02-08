В сети опубликовали доказательства того, что Децл жив, а смерть была инсценировкой

08.02.2019 07:19

Кирилл Толмацкий, который более известный как Децл, мог инсценировать свою смерть, о чем говорил ранее, передает replyua.net. Многие поклонники российского рэпера не могут поверить в то, что музыканта нет в живых, поэтому публикую в сети доказательства того, что их кумир жив, а его смерть всего лишь розыгрыш. Во-первых, как сообщают поклонники, «доказательством» того, что музыкант не умер, является интервью 2007 года в Ижевске, где Децл рассказал о планах инсценировать свою смерть. Из жизни Толмацкий ушел ровно в 35 лет в том же городе.



«Наверно, инсценирую в 35 свою смерть и поеду курить огромный косяк на какой-нибудь остров и не буду париться о том, что в Вавилоне что-то происходит», – говорил рэпер. После этого, Децл еще раз упомянул о своем плане умереть. Так, интервью 2015 года одному из воронежских изданий певец рассказал, что собирается прожить минимум 450 лет. «Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет — надо подумать над этой темой». Во-вторых, как подметили внимательные фанаты, запись в Instagram в личном аккаунте знаменитости, также вызывает подозрения.



На картинке и в описании была обозначена аббревиатура RIP, которая переводится как «покойся с миром». Интересно то, что Децл обнародовал эту запись почти за месяц до смерти – 9 декабря, а с того момента больше не писал. Кроме этого, поклонники музыканта, внимательно разглядев фотографии, на которых Толмацкий лежит мертвый в ночном клубе города Иржевск, заметили, что на одном из снимков действительно нет признаков жизни. Но в сети нашли фото, где он «широко улыбается с живыми глазами».