Полный конфуз: Лазарев реально опозорил Россию на «Евровидении-2019»

19.05.2019 14:00

Представляющий на песенном конкурсе «Евровидение-2019» страну-агрессора Российскую Федерацию российский певец Сергей Лазарев попал в некорректную ситуацию со своим конкурсным номером.



Конфуз с Лазаревым произошел в субботу, 18 мая, когда артист из России выступил на сцене Евровидения, спев песню Scream. Все бы вроде и ничего, если бы представительница Северной Македонии Тамара Тодевская не выступила бы с практически идентичным номером. Видео выступления было обнародовано в «Ютубе».



Стоит отметить, что выступления артистов в финале песенного конкурса прошли под номерами 5 (Лазарев) и 8 (Тодевская). Оба исполнителя использовали основной декорацией в номерах зеркальные экраны, на которых транслировалось их изображение. Более ого принципы постановки номеров также очень похожи, как и сами песни. В свою очередь сам Сергей Лазарев ранее прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что их номера на самом деле очень напоминают друг друга, но эта ситуация не заставила смущаться российского певца.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/304502-polnyj_konfuz_lazarev_realjno_opozoril_rossiju_na_evrovidenii-2019