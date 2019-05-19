Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Светская жизнь

Полный конфуз: Лазарев реально опозорил Россию на «Евровидении-2019»

19.05.2019 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Полный конфуз: Лазарев реально опозорил Россию на «Евровидении-2019»

Представляющий на песенном конкурсе «Евровидение-2019» страну-агрессора Российскую Федерацию российский певец Сергей Лазарев попал в некорректную ситуацию со своим конкурсным номером. 

Конфуз с Лазаревым произошел в субботу, 18 мая, когда артист из России выступил на сцене Евровидения, спев песню Scream. Все бы вроде и ничего, если бы представительница Северной Македонии Тамара Тодевская не выступила бы с практически идентичным номером. Видео выступления было обнародовано в «Ютубе».

Стоит отметить, что выступления артистов в финале песенного конкурса прошли под номерами 5 (Лазарев) и 8 (Тодевская). Оба исполнителя использовали основной декорацией в номерах зеркальные экраны, на которых транслировалось их изображение. Более ого принципы постановки номеров также очень похожи, как и сами песни. В свою очередь сам Сергей Лазарев ранее прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что их номера на самом деле очень напоминают друг друга, но эта ситуация не заставила смущаться российского певца. 
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/304502-polnyj_konfuz_lazarev_realjno_opozoril_rossiju_na_evrovidenii-2019



Теги: Россия, Донбасс, Евровидение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх