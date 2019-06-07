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Архив - Светская жизнь

Настя Каменских ответила на слухи о своей беременности

07.06.2019 15:00
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Настя Каменских ответила на слухи о своей беременности

Певица опровергла догадки поклонников.

Вопрос о беременности Насти заинтересовал фанатов сразу после появления в соцсетях фото певицы в купальнике, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

 

Ровно две недели назад украинский певица Настя Каменских вышла замуж за Потапа и с тех пор поклонники не перестают гадать – беременна любимая исполнительница.

Этот вопрос заинтересовал фанатов сразу после появления в соцсетях фото певицы в купальнике. С того момента слухи беременность не переставали преследовать Настю Каменских, а после возвращения пары с отдыха их начали распускать с удвоенной силой.

После свадьбы и романтического путешествия Каменских впервые дала концерт на открытии одного из столичных ночных клубов и прокомментировала свое состояние сама.

«И все уже пишут, что я беременна. Но я не беременная, я просто была в Турции и объелась, правда», — заявила Настя.



Теги: Донбасс, беременность, слух, Настя Каменских
 
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