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Стало известно о завещании Алибасова: кому достанется наследство
Пока российского продюсера Бари Алибасова, который выпил жидкость для очистки труб, спасают врачи института имени Склифосовского в Москве, СМИ «делят» его имущество. Пишут, что прямо в клинике он составил новое завещание. И даже сообщают, кому достанется наследство продюсера. Об этом рассказывает представитель Алибасова Вадим Горожанкин.
Как пишут «Известия», согласно новому документу элитную квартиру площадью 220 квадратных метров в Мерзляковском переулке в Москве продюсер оставил своему сыну Бари Алибасову — младшему. Ему же достанутся еще две квартиры, площадь которых составляет примерно по 100 квадратных метров.
Права на созданную Алибасовым группу «На-На» перейдут участникам коллектива Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину. Они получат авторские права на творческое наследие, а также произведения и названия группы.
Своей жене Лидии Федосеевой-Шукшиной, с которой заключил официальный брак год назад, обещает земельный участок в Подмосковье, а также акции на сумму около $ 2 млн. Канадский сфинкс продюсера, согласно документу, должен остаться у помощника Алибасова Сергея Моцаря.
Предыдущее завещание Бари Каримович создал еще 2013 году, когда «репетировал» свою смерть, даже гроб примерял.
«7 лет назад Алибасов написал завещание, в котором указал и меня. Наследники взволнованы, но похоже Бари и в этот раз всех обломал», — пошутил адвокат Сергей Жорин, намекая на то, что у его друга будет все хорошо и он проживет еще долгие годы.
Источник : https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, наследство, завещание, Бари Алибасов
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