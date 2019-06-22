К дому Бари Алибасова вызвали два наряда полиции: что произошло

22.06.2019 14:06

Продюсер Бари Алибасов и его диетолог одновременно вызвали к его дому два наряда полиции.



Как стало известно телеканалу «360», диетолог Марият Мухина, которая давала Алибасову рекомендации по диете, необходимой после лечения, заявила, что ее пациента силой удерживали в квартире.



В свою очередь Алибасов пожаловался на Мухину, назвав ее шарлатанкой, а не его лечащим врачом.



Есть данные о том, что диетолог даже стала участницей потасовки в ходе конфликта, однако подробности не известны. О самом факте потасовки журналистам сообщил пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Источник : https://antikor.com.