Главная / Новости / Культура / Светская жизнь / К дому Бари Алибасова вызвали два наряда полиции: что произошло
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- К дому Бари Алибасова вызвали два наряда полиции: что произошло 14:06
- Судья “МастерШеф” Эктор Хименес-Браво сделал "пошлое" заявление об украинских женщинах 12:02
- Настя Каменских ответила на слухи о своей беременности15:00
- Стало известно о завещании Алибасова: кому достанется наследство 08:40
- Врачи дали отравленному Бари Алибасову три дня: друг продюсера раскрыл детали несчастья13:40
- Полный конфуз: Лазарев реально опозорил Россию на «Евровидении-2019» 14:00
- "Все убили. Убили меня!" Федосеева-Шукшина попала в больницу из-за скандалов в семье20:20
- Пугачева готовится к диете перед юбилейным концертом16:20
- В сети опубликовали доказательства того, что Децл жив, а смерть была инсценировкой07:19
- «Каждый получает уникальный шанс»: внук Аллы Пугачевой занялся попрошайничеством в интернете14:19
К дому Бари Алибасова вызвали два наряда полиции: что произошло
22.06.2019 14:06
Продюсер Бари Алибасов и его диетолог одновременно вызвали к его дому два наряда полиции.
Как стало известно телеканалу «360», диетолог Марият Мухина, которая давала Алибасову рекомендации по диете, необходимой после лечения, заявила, что ее пациента силой удерживали в квартире.
В свою очередь Алибасов пожаловался на Мухину, назвав ее шарлатанкой, а не его лечащим врачом.
Есть данные о том, что диетолог даже стала участницей потасовки в ходе конфликта, однако подробности не известны. О самом факте потасовки журналистам сообщил пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Источник : https://antikor.com.
Теги: Донбасс, полиция, наряд, Бари Алибасов
Читайте также:
- Хорошие новости с одного из блокпостов в Донецкой области (ВИДЕО)
- Запрет на въезд: черногорский премьер жестко прошелся по режиму РФ
- Полиция за неделю задержала 10 боевиков на блокпостах в Донецкой области
- Идет следствие в отношении командира батальона спецназначения полиции Донецкой области
- Троица на Донбассе: приняты серьезные меры безопасности
- Аброськин сравнил сталеваров с полицией
- Сводка из зоны ООС за 21 июня: Версии сторон конфликта12:40
- Возвращение аннексированного Крыма – автоматически возвращение оккупированного Донбасса11:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ в Донбассе много машин10:40
- Суд признал вину жителя Мариуполя в обстреле города из «Градов» зимой 2015 года08:20
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- В «ЛНР» бронетранспортер въехал в частный дом, два человека травмированы20:39
- В результате обстрела боевиками Чермалыка ранена женщина20:15
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО18:20
- "За одного погибшего забираем троих", - ВСУ уничтожили блиндаж с боевиками на Луганщине. ВИДЕО15:57
- Для людей пересечение линии разграничения превращается в пытку, – эксперт15:34
- К дому Бари Алибасова вызвали два наряда полиции: что произошло 14:06
- У Порошенко предупредили о последствиях отмены "языкового закона"13:44
- Под Ивано-Франковском молния попала в остановку и убила троих мужчин13:22
- Мариупольцы требуют открыть в городе областной реабилитационный детский центр: что скажет власть?13:00
- Сводка из зоны ООС за 21 июня: Версии сторон конфликта12:40
- В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка12:20
- Судья “МастерШеф” Эктор Хименес-Браво сделал "пошлое" заявление об украинских женщинах 12:02
- 78-ая годовщина начала ВОВ: что нужно знать об этом дне11:38
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы11:23
- Возвращение аннексированного Крыма – автоматически возвращение оккупированного Донбасса11:00
- Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю 10:00
- Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела07:20
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Нардеп: После медреформы медицину в Украине долго придется восстанавливать19:03
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее18:35
- Мытые ягоды принесут больше проблем, чем немытые, - доктор Комаровский16:40
- Назван главный вред от использования смартфона16:23
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- Мощный взрыв прогремел в Донецке
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Жена Тымчука сделала важное заявление о его смерти
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО