Судья “МастерШеф” Эктор Хименес-Браво сделал "пошлое" заявление об украинских женщинах

22.06.2019 12:02

Знаменитый шеф-повар рассказал о жизни в Украине, почему еще не женился и о съемках девятого сезона "МастерШеф". Телеканал СТБ приступил к съемкам девятого сезона шоу “МастерШеф”, передаетhttps://www.dialog.ua/. В этот раз бороться за право стать лучшим кулинаром страны будут снова аматоры. Судьи проекта остались те же, что и в предыдущем шоу, "МастерШеф. Профессионалы" - это незаменимый Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский. Уже снимается девятый сезон “МастерШефа”, а сколько лет вы проживаете в Украине? 10 лет. Ваша жизнь идет параллельно проекту. Как изменилась она, ваше мировоззрение, восприятие нашей страны, учитывая, что в Украине такие политические перемены? Конечно, жизнь меняется. Для меня самое важное - это культурные знания, которые я получаю. Я думаю, мне очень повезло, что я мог пожить в разных культурах, увидеть мир. Я мог выучить всю подноготную, все особенности. Часто, когда я собираюсь с друзьями в Канаде, они обсуждают политику в Украине, Майдан 2014 года, нового президента - у них есть своя точка зрения. Я всегда смеюсь над их точкой зрения. Потому что они не знают, что на самом деле здесь происходит, они не понимают. Они понимают только то, что в новостях. Правда не доходит или искажается? Новости никогда полными не бывают. Никогда! На самом деле мы не знаем, что было в 2008-м в Грузии - неизвестно. С Абхазией что случилось? С Южной Осетией… Знаем новости, слышим, но мы там не жили. Поэтому не понимаем, что там происходило на самом деле. Я всегда смеюсь с того, что говорят люди об этом, потому что они знают лишь часть правды. Я живу тут и знаю политику изнутри, политику в бизнесе, я работаю тут, тут мои друзья - я знаю все, всю внутреннюю кухню. У меня есть свое собственное мнение, я имею право на него. И что вы думаете? Я никогда не скажу вам все (смеется). Когда выперли Януковича, в этот момент я был на Майдане и записывал все на телефон, тот момент. Я видел, как люди плакали. В тот момент я чувствовал себя самым счастливым человеком в мире. Потому что я был частью такого важного момента в Украине. За 10 лет я видел все уже. Конечно, жизнь изменилась. Я по-другому сейчас вижу Украину. Прежде чем я приехал сюда, я только уроки географии помнил: столица - Киев, самые важные города - Одесса, Днепропетровск (Днепр в наст. времени - ред.), река - Днепр. Я помню, когда первый раз попал на Днепр… Я был в шоке! Я до этого видел реку только на картинках в книге в Колумбии, и это для меня было просто “вау”. Это было невероятно круто! Сейчас я все уже понимаю и вижу по-другому. Я слышал о Чернобыле, конечно. Я думаю об Украине, наверное, больше, чем сами украинцы. Ранее тренер Зеленского раскрыл секреты тренировок и диеты президента. Вы пожили в разных странах. За чем скучаете больше всего? Например, на Мальдивах был океан, Канада по-своему прекрасна, Колумбия - родина. У каждой страны есть что-то особенное. Я жил в разных культурах. В некоторых - мне было настолько приятно и комфортно, но в каждой культуре есть нечто особенное. И, когда мне некомфортно, я стараюсь больше узнать эту культуру, понимать ее, раскрывать для себя. Много иностранцев, когда они едут за границу, они как в неком мыльном пузыре пребывают. Они не знакомятся настолько глубоко с местной культурой. Я всегда пытался по-другому поступать: заводить друзей среди местного населения, выходить гулять. Я не знаком с другими иностранцами в Украине. В каждой стране, куда я еду, я не хочу общаться с иностранцами - только с местными. Потому что это самая большая проблема во всем мире. Иностранцы едут в какую-то страну, к примеру, во Францию или Америку, и они общаются только со своей диаспорой, с другими иностранцами. Поэтому создается некий пузырь. Они не понимают местную систему. Возникают “гетто” - проблема, которая во Франции сейчас: маленькие Сомали, маленькая Ливия, маленькая Сирия. И они никогда не смогут понять французов, их культуру, потому что они не общаются с ними тесно, а французы их выталкивают, потому что они в этом “пузыре” и не хотят понимать местную культуру. Здесь такое тоже могло произойти. Если бы сюда много колумбийцев приехало, допустим, и поселились в маленькой части Киева, получился бы колумбийский квартал. И украинцы смотрели б на это и думали, что это такое? У них свои правила, свой способ жизни, свой стиль, и нет связи, нет понимания. Поэтому жизнь моя изменилась. Я хотел не только приехать сюда работать, но и бизнес свой открыть, и таким образом - поблагодарить украинцев, потому что я инвестирую, и сотрудники - украинцы. В компании есть разные способы развития, мы помогаем людям.

