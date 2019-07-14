Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Светская жизнь

«Подождем!»: Лолита рассказала о своих будущих отношениях

14.07.2019 17:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Подождем!»: Лолита рассказала о своих будущих отношениях

Новость о том, что певица Лолита Милявская разводится со своим мужем Дмитрием Ивановым после девяти лет брака, просто шокировала поклонников. Как информирует replyua.net, новость была настоящей неожиданностью, несмотря на то, что Дима и Лолита были одной из самых противоречивых пар в шоу-бизнесе. 

Однако факт остается фактом, и Милявская уже официально заявила о разводе. На своей странице в соцсети она даже отвечает на вопросы фанатов. Когда у нее поинтересовались, что происходит с ее браком, певица ответила, что сейчас она и Дима просто хорошие знакомые. В настоящее время артистка находится в Болгарии, где она приобрела несколько лет назад небольшой дом. На своей странице в соцсети она делится с подписчиками своими планами на будущее. Певица не скрывает, что не собирается долгое время оставаться одинокой женщиной.

«Мне нужен умный и сильный. Подождем!», - уверяет Милявская. По словам певицы, она долго ждать не будет и уже готова к новым отношениям. При этом подписчики поддержали Лолиту и пожелали ей женского счастья



Теги: Донбасс, отношения, Лолита Милявская
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх