София Ротару рассказала, что думает о творчестве своей внучки

14.07.2019 12:20

Народная артистка СССР София Ротару, которую уличили в использовании фонограммы на Atlas Weekend 2019, рассказала, что думает о творчестве своей внучки Софии Евдокименко и дает ли ей наставления в музыке.

"Соня всегда советуется со мной и со своими родителями. Она очень талантливая и трудолюбивая девочка. Я считаю, она в жизни всего добьется. У нее есть мечта, которая обязательно осуществится", – рассказала София Ротару в программе "Светская жизнь".

По ее словам, иногда знаменитая певица даже критикует Соню.

"Некоторые песни, которые она писала, нужно было немножко подправить, однако делали мы это вместе. Мы вместе советуемся и прислушиваемся друг к другу", – призналась народная артистка СССР.

Источник : https://www.segodnya.ua