Ольга Бузова вышла на сцену опять в трусах

17.07.2019 22:04



Некоторые пользователи сети интернет сравнили образ Ольги Бузовой с лошадью за счёт необычных чулок. Они по своей форме расширяются к низу, поэтому и вызвали соответствующие ассоциации. Тем не менее, пост в социальной сети Инстаграм смог набрать более 300 000 лайков, а также собрать огромное количество мнений. Можно абсолютно точно следать вывод о том, что в данном образе певица точно не останется без внимания поклонников. Наряд удачно подчёркивает стройную фигуру Ольги Бузовой. Ознакомиться с другими нарядами можно в профиле певицы на официальном аккаунте социальной сети Инстаграм, передает replyua.net



К наряду девушка подобрала ожирелье в тон чулкам на шею, а также браслеты, которые выполнены из золота. Завершеним образа стала причёска конский хвост, а также обувь на каблуках. Оценить образ Ольги Бузовой можете и вы, стоит только посетить профиль в сети интернет. Ознакомиться с мнением других людей, которые предпочли высказаться, можно в комментариях под фотографией, где девушка одета в наряд для выступления на фестивале перед широкой аудиторией. Не смотря на многочисленные комментарии, девушка тем не менее предпочитает прислушиваться к своему собственному мнению. Подписчики раскритиковали Ольгу Бузову за неухоженность.