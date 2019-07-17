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Ольга Бузова вышла на сцену опять в трусах
Некоторые пользователи сети интернет сравнили образ Ольги Бузовой с лошадью за счёт необычных чулок. Они по своей форме расширяются к низу, поэтому и вызвали соответствующие ассоциации. Тем не менее, пост в социальной сети Инстаграм смог набрать более 300 000 лайков, а также собрать огромное количество мнений. Можно абсолютно точно следать вывод о том, что в данном образе певица точно не останется без внимания поклонников. Наряд удачно подчёркивает стройную фигуру Ольги Бузовой. Ознакомиться с другими нарядами можно в профиле певицы на официальном аккаунте социальной сети Инстаграм, передает replyua.net
К наряду девушка подобрала ожирелье в тон чулкам на шею, а также браслеты, которые выполнены из золота. Завершеним образа стала причёска конский хвост, а также обувь на каблуках. Оценить образ Ольги Бузовой можете и вы, стоит только посетить профиль в сети интернет. Ознакомиться с мнением других людей, которые предпочли высказаться, можно в комментариях под фотографией, где девушка одета в наряд для выступления на фестивале перед широкой аудиторией. Не смотря на многочисленные комментарии, девушка тем не менее предпочитает прислушиваться к своему собственному мнению. Подписчики раскритиковали Ольгу Бузову за неухоженность.
Теги: Донбасс, Ольга Бузова, сцена
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