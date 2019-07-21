Шэрон Стоун рассказала о перенесенном инсульте

21.07.2019 20:00

В 2001 году актриса перенесла обширный инсульт. После этого ей пришлось отказаться от работы в кино.



Американская актриса Шэрон Стоун в интервью Американская актриса Шэрон Стоун в интервью The Variety рассказала о жизни после инсульта, который произошел с ней в 2001 году.

По словам звезды Голливуда, люди обошлись с ней жестоко. Стоун пришлось оставить кино и заняться восстановлением здоровья, на что потребовалось семь лет.

"Мне пришлось заложить дом. Я потеряла все, что имела", - призналась актриса.

Стоун добавила, что после инсульта почувствовала, что про нее все забыли. "Это было как у принцессы Дианы. Она была знаменитой, а потом умерла", - сказала она.