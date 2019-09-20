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"Не при смерти", - появилась неожиданная информация о состоянии Заворотнюк
Слухи о том, что известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк впала в кому, не соответствуют действительности. Громким инсайдом о состоянии Заворотнюк поделился известный российский новостной канал в Telegram Baza, передаетhttps://www.dialog.ua Настойчивые слухи о том, что Заворотнюк несколько дней находилась в глубокой коме и сейчас из нее вышла - фейк, уверяет Baza. "Анастасия Заворотнюк не выходила из комы, так как и не впадала в нее. Актриса не находилась при смерти", - заверил ресурс. Он также уточнил, что неправдой являются и слухи о параличе и полиорганной недостаточности (отказ внутренних органов) актрисы. Тем не менее, по данным Telegram-канала, информация о тяжелом диагнозе Заворотнюк является правдивой. Сейчас она проходит курс лучевой терапии, которую ее организм переносит крайне сложно. По данным Baza, за свое лечение актриса не платит ни копейки. "С лечением Анастасии помогли друзья. Они сумели привязать ее по полису ОМС к одной из лучших частных больниц Москвы. Это значит, семья Заворотнюк не платит за нахождение в клинике", - сообщили в Baza.
Теги: Донбасс, информация, Анастасия Заворотнюк, состояние здоровья
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