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«Ужас!» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности

20.09.2019 07:37
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«Ужас!» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности

На своей странице в Instagram знаменитая украинская телеведущая, звезда программы «Орел и Решка» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности, передает replyua.net. Отметим, знаменитость опубликовала в сети отредактированную фотографию в платье, в котором появилась в эфире шоу «Танці з зірками». Так, с помощью фотошопа Никитюк уменьшила себе талию, увеличила бюст, сделала большие губы и более острый подбородок.

В результате на фото предстала девушка, которая совсем не похожа на Лесю. «Парни, вам какая нравится? 1 или 2? Ответ «никакая» тоже можно», – пошутила Никитюк в описании. Отметим, не всем поклонникам знаменитости понравилось ее перевоплощение. Однако, нужно отметить, что мнения о том, какой вариант лучше, разделились. «На втором фото нужна грудь 5-го размера», «Вторая, как НЛО», «Реальная лучше», «Богиня фотошопа», «Вот это фотошоп», «2 – это ужас», «Вы очень красивая! Оставайтесь такой, какой Вы есть - настоящей!», «В фотошопе талия есть», «На второй на травести диву Монро смахиваете», «Ну, я буду оригинальной, отвечу 2. Ну а что? Прикольное инопланетное получилось, в принципе весь «Инстаграм» в таких, и ничего», «Ну наконец-то «покращення на лицо»», «Первая конечно, тут без вариантов», «Лучше первую фотку отдать хорошему ретушеру и будет как обложка дорогого журнала. Сейчас без Фотошопа никуда», – прокомментировали поклонники



Теги: поклонник
 
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