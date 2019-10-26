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Не стало автора песен Пугачевой и Кобзона: ее хиты знают все
Советская поэтесса умерла на 86-м году жизни.
Карина Филиппова-Диодорова, автор песен Аллы Пугачевой и Иосифа Кобзона, советская поэтесса, театральный педагог и актриса умерла в возрасте 85 лет. Легендарная артистка скончалась в пятницу, 25 октября, в Москве. О смерти поэтессы сообщают российские СМИ со ссылкой на мужа умершей, народного художника России Бориса Диодорова, передает РБК-Украина.
Карина Филиппова-Диодорова умерла в пятницу, 25 октября, в Москве. Похороны состоятся 31 октября на Новодевичьем кладбище.
Карина Филиппова-Диодорова — российская поэтесса, театральная актриса и педагог. Она была одной из основательниц московского театра "Современник". Имя Карины Филипповой стоит на самой первой афише этого театра. В 1954 году поэтесса поступила в Школу-студию МХАТ, где училась вместе с Владимиром Высоцким и Аркадием Стругацким.
В 1956—1957 годах — актриса театра "Современник", в 1958—1959 годах — Рижского театра драмы, в 1960—1961 годах — Алтайского краевого театра, в 1961—1963 годах — Ростовского ТЮЗа. В 1963—1964 годах преподавала сценическую речь в аспирантуре при Школе-студии МХАТ. С 1964 по 1967 год — преподаватель Музыкального училища имени Гнесиных (отделение музыкальной комедии). В 1997—2001 годы — актриса московского театра "У Никитских ворот".
Поэтический стаж более 50 лет. Песни на стихи Карины Филипповой исполняли Клавдия Шульженко, Гелена Великанова, Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Ренат Ибрагимов, Анастасия, Юлиан. Свой последний спектакль "Как быть счастливой" Валентина Толкунова сделала на стихи Карины Филипповой.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Алла Пугачева, Кобзон, хит, автор
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