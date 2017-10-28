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В УКРАИНЕ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ПРОКАТ ФИЛЬМА-ПРЕМЬЕРЫ ЗНАМЕНИТОГО ФЕСТИВАЛЯ
Активисты требуют у СНБО снять с проката картину о Тевье-молочнике, которого сыграл российский артист Евгений Князев (первоначально эта роль была доверена Богдану Ступке, но ему не суждено было сыграть в этом кино… Но режиссера Лерта он благословил: "Володенька, вы снимете это кино!"). Об этом сообщает "Комсомольская Правда в Украине".
Итак, ничто не предвещало скандала. Еще на пресс-конференции кинофестиваля "Молодость" режиссер картины Владимир Лерт и директор феста Андрей Халпахчи ответили на все неудобные вопросы журналистов об актерах из России, которые играют в ленте. В частности о том, что ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев не подписывал, как говорят в СМИ, злосчастное письмо в поддержку президента РФ, касательно его политического курса по Украине.
- Факта подписания нет. – рассказал тогда Лерт, отметив, что утвердил актера еще до аннексии Крыма в 2013 году. – Более того, этого письма даже на сайте Минкульта РФ больше нет, потому что это настоящая профанация: его вообще никто не подписывал. Князев его в глаза не видел.
Создатель "Мира вашему дому" отметил:
- Мы должны понимать, как сегодня живет российская интеллигенция. Я разговаривал с уже покойным Алексеем Баталовым, подпись которого тоже стояла под этим письмом. Он его тоже никогда не подписывал. Ему даже не позвонили и ничего не спросили – просто поставили его подпись. А он был уже больным человеком, чтобы все это оспаривать и опротестовывать. Вы не жили в советское время и не знаете, как это все происходит. В России сейчас происходит то же самое".
На этих разговорах и разошлись. Вроде бы с миром. Ан нет! Стоило фильму "Мир вашему дому" появиться на большом экране, как в сообществе активистов организации "Відсіч" опубликовали заявление, которое тут же разлетелось по всем интернет-СМИ. Неужели раньше они не знали, что эти актеры там снимались? Тем более, что лента получила лицензию от Госкино, а, значит, там никакой крамолы не подметили.
Теги: Украина, Донбасс, фильм, запрет
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