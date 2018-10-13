Кассовые сборы США: «Смолфут» проиграл «Вечерней школе»

13.10.2018 17:04

Комедийный фильм "Вечерняя школа", где главную роль сыграл Кевин Харт, известный так же, как звезда нового фильма "Джуманджи: Зов джунглей", основывается на истории группы неудачников, вынужденных посещать вечернюю школу. Здесь Харт будет играть успешного продавца, у которого магазинчик по продаже курицы гриль в один момент взрывается. Теперь ему срочно требуется получить аттестат, и найти хорошую работу. Помимо главного героя и увлекательного сюжета, компанию будут составлять Тиффани Хэддиш, Мэгалин Эчиканвоке, Таран Киллэм, Бен Шварц.

Фильм https://www.ivi.ru/watch/189059/trailers "Смолфут" от создателей "Лего" представили новый мультипликационный сюжет, который понравился многомиллионной публике. История рассказывает про мир йети, которые убеждены, что мира людей не существует. Однако даже йети придется столкнуться с человеком в неожиданный момент. Актерский состав включает Чениннг Татума, Джину Родригез, Зендая, Леброн Джеймса и многих других известных актеров.

Две новые истории абсолютно разные, но смогли завоевать сердца взрослых и детей. Судя по отзывам зрителей, можно сделать некоторые выводы. Например, что публика считает обе кинокартины настоящим шедевром. Если раньше студия и режиссеры выпускали в прокат фильмы с неким безумством, то данные сюжеты можно просматривать на одном дыхании.

Немного и о других фильмах.

Например, фильм "Багровая мята", трейлеры к которому доступны к просмотру https://www.ivi.ru/watch/206325/trailers, за месяц проката собрала только 1,8 миллионов долларов, и заняла 10 место.

Данный материал подготовлен при помощи онлайн кинотеатра ivi.ru.



