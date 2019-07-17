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"Игра престолов» лидирует по количеству номинаций на «Эмми-2019»

17.07.2019 13:02
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"Игра престолов» лидирует по количеству номинаций на «Эмми-2019»

Сериал «Игра престолов» в этом году номинирован на премию «Эмми» сразу в 32 категориях.

Это стало абсолютным рекордом, сообщали во время трансляции премии.

Сообщается, что сериал номинирован на звание лучшего драматического сериала.

Исполнитель одной из главных ролей — Джона Сноу- Кит Харингтон был номинирован на «Лучшую мужскую роль», а Эмилия Кларк — на «Лучшую женскую роль».

Сериал «Игра престолов» обошел даже «Полицию Нью-Йорка», которую в 1994 году выдвинули на премию в 27 категориях.

Источник :https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Эмми, номинация, Игра престолов
 
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