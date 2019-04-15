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Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала

15.04.2019 09:00
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Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала

Эксперимент длился два года. 

Симптомы аутизма у детей удалось облегчить с помощью пересадки кишечной микрофлоры. Уже через два месяца после начала лечения у почти на четверть сократились нарушение речи, отсутствие эмоционального контакта и приступы агрессии, свойственные этому расстройству. Результаты эксперимента ученые из Университета штата Аризона опубликовали в журнале Scientific Reports.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Ученые отобрали 18 семей с детьми 7-16 лет, страдающими аутизмом и проблемами с пищеварением. В качестве контрольной группы выступали 20 детей без аутизма и проблем с кишечником.

Полученный от доноров кал очистили ото всех составляющих, кроме бактерий, разделили на порции и заморозили. Микробиота доставлялась родителям еженедельно. Часть детей получала ее перорально, смешанной с напитками, а часть - ректально с помощью клизмы.

Уже через два месяца после начала терапии проблемы с пищеварением сократились у детей на 80%, а симптомы аутизма - почти на четверть. Кроме того, после прекращения терапии симптомы продолжили сходить на нет и сократились уже на 47%.

По данным ученых, если до эксперимента у 83% отобранных детей была диагностирована тяжелая степень аутизма, теперь их доля сократилась до 17%. У 44% детей вообще больше не наблюдалось симптомов аутизма.

Эксперты надеются, что дальнейшие исследования позволят найти способ бороться с симптомами аутизма еще более эффективно.



Теги: Донбасс, здоровье, врачи, аутизм, кишечник, микрофлора
 
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