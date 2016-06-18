- Гороскоп на 16-22 апреля: Тельцам нужно остерегаться завистников, а Весам следует свести нагрузки к минимуму11:47
- Астрологический прогноз с 8 по 14 апреля07:05
- Козерогам суждено много работать, Львов ожидает повышение доходов, а Рыбам нужно копить деньги - финансовый гороскоп на апрель11:45
- Астрологический прогноз с 1 по 7 апреля07:05
- Астрологический прогноз с 25 по 31 марта07:05
- Астрологический прогноз с 18 по 24 марта07:05
- Астрологический прогноз с 11 по 17 марта07:05
- Астрологический прогноз с 4 по 10 марта07:05
- Астрологический прогноз с 25 февраля по 3 марта07:05
- Астрологический прогноз с 18 по 24 февраля07:05
Астрологический прогноз с 18 по 24 июня
ОВЕН
Уделите максимум внимания близким. Занимайтесь домашними проблемами, и родные будут вам благодарны. Неделя сулит интересные знакомства.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам рекомендуется активное общение. Сходите или съездите в гости. Не упускайте возможности прислушаться к дельным советам.активное общение. Сходите или съездите в гости. Не упускайте возможности прислушаться к дельным советам.
БЛИЗНЕЦЫ
Возможны временные финансовые затруднения. При этом важно создавать атмосферу взаимопонимания в доме. Кроме того, не пытайтесь увильнуть от работы.
РАК
Будьте корректны в разговорах, подбирайте выражения, чтобы никого не обидеть. И не засиживайтесь дома.
ЛЕВ
У вас есть отличный шанс успеть сделать всё задуманное. Не отчаивайтесь, если что-то идёт не по плану. Меняйте тактику - и снова в бой. Будьте внимательны в общении с малознакомыми людьми. Обратите внимание на своё питание.
ДЕВА
На этой неделе вы вряд ли встретите понимание высокопоставленного лица. Не переживайте, спишите вспышки гнева на плохое настроение. Больше времени проводите с приятными для вас людьми.
ВЕСЫ
Путешествие даст вам прекрасную возможность для новых впечатлений. Но придётся поработать над укреплением своего авторитета. Эта неделя - время неожиданностей. Будьте готовы ко всему.
СКОРПИОН
Обстоятельства будут требовать быстроты реакции и решительности. Уделите внимание дому. Довольно много бытовых хлопот у вас накопилось для того, чтобы справиться с ними именно сейчас.
СТРЕЛЕЦ
Будьте тактичны с родными и близкими, им понадобятся ваше понимание и участие. Не совершайте необдуманных поступков, не бросайтесь в авантюры.
КОЗЕРОГ
Не рассчитывайте на быстрое разрешение проблем, всё наладится, но постепенно. Обустраивайте домашний очаг, опираясь на помощь родственников. Вскоре у вас откроется второе дыхание. Вы сами будете удивлены, откуда взялись силы.
ВОДОЛЕЙ
Сейчас есть возможность везде успеть. Приветствуются нестандартные мысли. В воскресенье займитесь здоровьем.
РЫБЫ
На этой неделе вам придётся сдерживать эмоции. Избегайте конфликтов и экстремальных ситуаций. На первое место во взаимоотношениях с любимым человеком ставьте уважение друг к другу.
Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
- Гороскоп на 11 - 17 апреля: Пришло время обновления для Овнов, Тельцов, Львовв и Весов
- Астрологический прогноз с 24 по 30 сентября
- Гороскоп на 3-8 мая: Овны и Водолеи окунутся в романтику
- Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля: Козероги и Водолеи могут запутаться
- Астрологический прогноз с 16 по 22 апреля
- Астрологический прогноз на неделю, 12 - 18 октября
- Стало известно, сколько лет Украине потребуется, чтобы полностью восстановить Донбасс после войны: Тука назвал впечатляющую цифру19:55
- В районе Светлодарской дуги трое бойцов ВСУ погибли, спасая товарища, - штаб19:30
- В Покровске ко Дню Победы пройдет целый ряд праздничных мероприятий19:05
- В АТО погиб военный во время учений17:10
- Яна Викторова: «ЛНР» переживает паспортный бум16:50
- Киевляне приехали в Константиновку, чтобы грабить и избивать ее жителей 15:50
- «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» ШКОЛЬНИЦЫ ИЗ КОНСТАНТИНОВКИ ПОКОРИЛ УКРАИНУ14:10
- Полицейские сообщили о последствиях обстрела Авдеевки13:30
- В Горловке оккупанты "ДНР" унизили работников концерна "Стирол"13:10
- СБУ обнаружила в районе АТО тайник с гранатометами и гранатами12:50
- В Испании приготовили мороженое из пива22:29
- "Самая большая угроза на Земле": директор ФБР резко высказался о России22:00
- ТОП-5 самых опасных городов Украины21:35
- От власти Украины требуют четырех ключевых реформ, иначе дефолт21:10
- Радиокомплекс России в Крыму малоэффективен - СМИ20:45
- Ветерана ВОВ будут судить за убийство члена ОУН по прошествии 65 лет20:19
- Стало известно, сколько лет Украине потребуется, чтобы полностью восстановить Донбасс после войны: Тука назвал впечатляющую цифру19:55
- В районе Светлодарской дуги трое бойцов ВСУ погибли, спасая товарища, - штаб19:30
- В Покровске ко Дню Победы пройдет целый ряд праздничных мероприятий19:05
- Ле Пен получила 9 млн евро кредита за поддержку политики Путина в Украине - СМИ18:40
- Сократили отопительный сезон и пообещали наличку: как Кабмин изменил программу субсидий19:20
- О чем говорят в «ДНР»: табу и свободомыслие14:20
- В России замучен до смерти украинский политзаключенный Артур Панов13:15
- «Украинский капитализм» — это гигантская «коррупционная пирамида», – Пасхавер12:32
- На Донбассе собаки спасают людей от обстрелов, а "Гиви" и "Захарченко" выжили после контузии08:30
- Свыше 900 детей отдохнут в пришкольных лагерях Доброполья07:50
- 8 признаков того, что отношения рушатся19:35
- ТОП 3 напої для очищення кишківника і втрати ваги19:12
- Як харчуватись під час депресії?18:00
- Почему женщины "выносят" мужчинам мозг: мнение ученых14:57
- Назван размер «европейской пенсии» для украинцев
- Пенсии будут выплачивать после освобождения и по частям
- Украинские военные ликвидировали одного из командиров боевиков в Донецкой области. ВИДЕО
- Россия может начать отступление из ОРДИЛО
- Самойлова на Евровидении: чем это могло обернуться
- В Горловке оккупанты "ДНР" унизили работников концерна "Стирол"
- Экономика России разваливается буквально на глазах
- Киевляне приехали в Константиновку, чтобы грабить и избивать ее жителей
- Новый Трудовой кодекс: как изменится жизнь украинцев
- «Экс-мэр» Донецка гулял в парке с пистолетом