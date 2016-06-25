- Гороскоп на 16-22 апреля: Тельцам нужно остерегаться завистников, а Весам следует свести нагрузки к минимуму11:47
- Астрологический прогноз с 8 по 14 апреля07:05
- Козерогам суждено много работать, Львов ожидает повышение доходов, а Рыбам нужно копить деньги - финансовый гороскоп на апрель11:45
- Астрологический прогноз с 1 по 7 апреля07:05
- Астрологический прогноз с 25 по 31 марта07:05
- Астрологический прогноз с 18 по 24 марта07:05
- Астрологический прогноз с 11 по 17 марта07:05
- Астрологический прогноз с 4 по 10 марта07:05
- Астрологический прогноз с 25 февраля по 3 марта07:05
- Астрологический прогноз с 18 по 24 февраля07:05
Астрологический прогноз с 25 июня по 1 июля
ОВЕН
Будьте сдержанными. Только идя на компромиссы, вам удастся сохранить мир в семье. На работе, возможно, придётся принимать рискованные решения.
ТЕЛЕЦ
Главное - не ставьте себя выше других. И не идите на поводу у эмоций. А вот в отношениях с любимым человеком, напротив, отдайтесь страсти.
БЛИЗНЕЦЫ
Благополучная неделя. Ваши старания оценят на работе и дома. Поездка будет удачной.
РАК
Главней всего - погода в доме. Помните про это, и заботьтесь о том, чтобы в вашей семье каждый чувствовал себя уютно и комфортно. Но не взваливайте решение всех проблем только на себя. Больше доверяйте близким.
ЛЕВ
В начале недели не исключено судьбоносное знакомство. Правда, на этой почве вы рискуете столкнуться с непониманием родных. Однако доверяйте только своей интуиции.
ДЕВА
Вам удастся поправить своё материальное положение. Наконец-то ваш труд будет оценен по достоинству. Но не стоит перед всеми кичиться своими успехами.
ВЕСЫ
Не бойтесь браться за новые дела, именно на этом пути вы добьётесь многого. В личной жизни перемены не за горами. Но не стоит их торопить.
СКОРПИОН
На время забудьте про дела. Вам нужно отдохнуть, прийти в себя, накопить энергию. В выходные вас ждут встречи с приятными вам людьми, а также удачные приобретения.
СТРЕЛЕЦ
Возможно повышение по службе. И это поможет вам избавиться от многих комплексов. Не слушайте сплетен. Доверяйте лишь собственным ощущениям,
КОЗЕРОГ
Может быть, пора сменить сферу деятельности? Сейчас вы переживаете такой период, когда приветствуются любые новшества, в том числе, и в личной жизни. Обратите внимание на здоровье - вам нужно отдохнуть.
ВОДОЛЕЙ
Вам поступит перспективное предложение. Возможно, стоит рискнуть. Рекомендуется отдых в компании близких друзей.
РЫБЫ
Ваши личные проблемы могут стать достоянием общественности. Интерес окружающих быстро остынет, если вы отнесётесь к происшедшему спокойно.
Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
- Астрологический прогноз с 20 по 26 августа
- Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля: Козероги и Водолеи могут запутаться
- Астрологический прогноз с 16 по 22 июля
- Астрологический прогноз с 9 по 15 апреля
- Гороскоп на 11 - 17 апреля: Пришло время обновления для Овнов, Тельцов, Львовв и Весов
- Астрологический прогноз с 29 октября по 4 ноября
- Стало известно, сколько лет Украине потребуется, чтобы полностью восстановить Донбасс после войны: Тука назвал впечатляющую цифру19:55
- В районе Светлодарской дуги трое бойцов ВСУ погибли, спасая товарища, - штаб19:30
- В Покровске ко Дню Победы пройдет целый ряд праздничных мероприятий19:05
- В АТО погиб военный во время учений17:10
- Яна Викторова: «ЛНР» переживает паспортный бум16:50
- Киевляне приехали в Константиновку, чтобы грабить и избивать ее жителей 15:50
- «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» ШКОЛЬНИЦЫ ИЗ КОНСТАНТИНОВКИ ПОКОРИЛ УКРАИНУ14:10
- Полицейские сообщили о последствиях обстрела Авдеевки13:30
- В Горловке оккупанты "ДНР" унизили работников концерна "Стирол"13:10
- СБУ обнаружила в районе АТО тайник с гранатометами и гранатами12:50
- В Испании приготовили мороженое из пива22:29
- "Самая большая угроза на Земле": директор ФБР резко высказался о России22:00
- ТОП-5 самых опасных городов Украины21:35
- От власти Украины требуют четырех ключевых реформ, иначе дефолт21:10
- Радиокомплекс России в Крыму малоэффективен - СМИ20:45
- Ветерана ВОВ будут судить за убийство члена ОУН по прошествии 65 лет20:19
- Стало известно, сколько лет Украине потребуется, чтобы полностью восстановить Донбасс после войны: Тука назвал впечатляющую цифру19:55
- В районе Светлодарской дуги трое бойцов ВСУ погибли, спасая товарища, - штаб19:30
- В Покровске ко Дню Победы пройдет целый ряд праздничных мероприятий19:05
- Ле Пен получила 9 млн евро кредита за поддержку политики Путина в Украине - СМИ18:40
- Сократили отопительный сезон и пообещали наличку: как Кабмин изменил программу субсидий19:20
- О чем говорят в «ДНР»: табу и свободомыслие14:20
- В России замучен до смерти украинский политзаключенный Артур Панов13:15
- «Украинский капитализм» — это гигантская «коррупционная пирамида», – Пасхавер12:32
- На Донбассе собаки спасают людей от обстрелов, а "Гиви" и "Захарченко" выжили после контузии08:30
- Свыше 900 детей отдохнут в пришкольных лагерях Доброполья07:50
- 8 признаков того, что отношения рушатся19:35
- ТОП 3 напої для очищення кишківника і втрати ваги19:12
- Як харчуватись під час депресії?18:00
- Почему женщины "выносят" мужчинам мозг: мнение ученых14:57
- Назван размер «европейской пенсии» для украинцев
- Пенсии будут выплачивать после освобождения и по частям
- Украинские военные ликвидировали одного из командиров боевиков в Донецкой области. ВИДЕО
- Россия может начать отступление из ОРДИЛО
- Самойлова на Евровидении: чем это могло обернуться
- В Горловке оккупанты "ДНР" унизили работников концерна "Стирол"
- Экономика России разваливается буквально на глазах
- Киевляне приехали в Константиновку, чтобы грабить и избивать ее жителей
- Новый Трудовой кодекс: как изменится жизнь украинцев
- «Экс-мэр» Донецка гулял в парке с пистолетом