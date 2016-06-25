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Архив - Астрологический прогноз

Астрологический прогноз с 25 июня по 1 июля

25.06.2016 07:13
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Астрологический прогноз с 25 июня по 1 июля

ОВЕН

Будьте сдержанными. Только идя на компромиссы, вам удастся сохранить мир в семье. На работе, возможно, придётся принимать рискованные решения.

ТЕЛЕЦ

Главное - не ставьте себя выше других. И не идите на поводу у эмоций. А вот в отношениях с любимым человеком, напротив, отдайтесь страсти.

БЛИЗНЕЦЫ

Благополучная неделя. Ваши старания оценят на работе и дома. Поездка будет удачной.

РАК

Главней всего - погода в доме. Помните про это, и заботьтесь о том, чтобы в вашей семье каждый чувствовал себя уютно и комфортно. Но не взваливайте решение всех проблем только на себя. Больше доверяйте близким.

ЛЕВ

В начале недели не исключено судьбоносное знакомство. Правда, на этой почве вы рискуете столкнуться с непониманием родных. Однако доверяйте только своей интуиции.

ДЕВА

Вам удастся поправить своё материальное положение. Наконец-то ваш труд будет оценен по достоинству. Но не стоит перед всеми кичиться своими успехами.

ВЕСЫ

Не бойтесь браться за новые дела, именно на этом пути вы добьётесь многого. В личной жизни перемены не за горами. Но не стоит их торопить.

СКОРПИОН

На время забудьте про дела. Вам нужно отдохнуть, прийти в себя, накопить энергию. В выходные вас ждут встречи с приятными вам людьми, а также удачные приобретения.

СТРЕЛЕЦ

Возможно повышение по службе. И это поможет вам избавиться от многих комплексов. Не слушайте сплетен. Доверяйте лишь собственным ощущениям,

КОЗЕРОГ

Может быть, пора сменить сферу деятельности? Сейчас вы переживаете такой период, когда приветствуются любые новшества, в том числе, и в личной жизни. Обратите внимание на здоровье - вам нужно отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ

Вам поступит перспективное предложение. Возможно, стоит рискнуть. Рекомендуется отдых в компании близких друзей.

РЫБЫ

Ваши личные проблемы могут стать достоянием общественности. Интерес окружающих быстро остынет, если вы отнесётесь к происшедшему спокойно. 



Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
 
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