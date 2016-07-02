Астрологический прогноз со 2 по 8 июля

02.07.2016 08:30

ОВЕН

Следует помнить: удача приходит к усердным. Но не спешите задирать нос, едва добившись успеха. Не пренебрегайте советами близких и друзей - они могут с лёгкостью разгадать суть возникшей проблемы.



ТЕЛЕЦ

Мелкие неприятности нанесут урон вашему самолюбию - понадобится тактичность. В эти дни необходимо считаться с мнением окружающих. Потихоньку стройте планы - родные помогут их реализовать.



БЛИЗНЕЦЫ

Долой сомнения - рискуйте! Сейчас благоприятное время для передачи молодому поколению жизненного опыта. Возможно незапланированное путешествие.



РАК

Вы будете блистать. Родной человек, скорее всего, поддержит вас во всём. Не стоит пускаться в авантюры, вы только запутаетесь и ничего не выгадаете. Выходные проведите спокойно - в домашних заботах.



ЛЕВ

Вам остро захочется чего-то новенького. Внесите элемент новизны и в ваши семейные отношения - измените хотя бы привычку воспринимать всё в штыки, если у вас такая имеется.



ДЕВА

Займитесь обустройством своего жилья, создайте более уютную атмосферу. Проявляйте участие в решении проблем близких. Творческих людей ждёт успех - не проспите это время.



ВЕСЫ

Старайтесь быть в гармонии с собой и с миром. Держитесь предельно корректно с родственниками, не пытайтесь поколебать их принципы и изменить привычки.



СКОРПИОН

Займитесь ремонтом в доме. Для творческой реализации показано уединение. Природа вдохновит вас на новые идеи.



СТРЕЛЕЦ

Воздержитесь от излишних трат. Уделите больше времени общению с друзьями. Не злитесь, если услышите от них не то, что хотели бы. Кто ещё откроет вам глаза на некоторые вещи?



КОЗЕРОГ

Стоит заняться собой, своим здоровьем. Улучшить настроение поможет свежий воздух. Вскоре вы почувствуете себя уверенными и полными сил для новых побед. Дерзайте, вам многое удастся.



ВОДОЛЕЙ

Вы плените окружающих жизнерадостностью, открытостью. Но можете столкнуться с интригами, вероятно появление тайных недоброжелателей. Поэтому будьте начеку.



РЫБЫ

Возможен неожиданный успех. Не забудьте разделить его с близкими. Но не привлекайте к себе чрезмерного внимания, позвольте окружающим заняться решением собственных проблем.