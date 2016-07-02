- Гороскоп на 16-22 апреля: Тельцам нужно остерегаться завистников, а Весам следует свести нагрузки к минимуму11:47
- Астрологический прогноз с 8 по 14 апреля07:05
- Козерогам суждено много работать, Львов ожидает повышение доходов, а Рыбам нужно копить деньги - финансовый гороскоп на апрель11:45
- Астрологический прогноз с 1 по 7 апреля07:05
- Астрологический прогноз с 25 по 31 марта07:05
- Астрологический прогноз с 18 по 24 марта07:05
- Астрологический прогноз с 11 по 17 марта07:05
- Астрологический прогноз с 4 по 10 марта07:05
- Астрологический прогноз с 25 февраля по 3 марта07:05
- Астрологический прогноз с 18 по 24 февраля07:05
Астрологический прогноз со 2 по 8 июля
ОВЕН
Следует помнить: удача приходит к усердным. Но не спешите задирать нос, едва добившись успеха. Не пренебрегайте советами близких и друзей - они могут с лёгкостью разгадать суть возникшей проблемы.
ТЕЛЕЦ
Мелкие неприятности нанесут урон вашему самолюбию - понадобится тактичность. В эти дни необходимо считаться с мнением окружающих. Потихоньку стройте планы - родные помогут их реализовать.
БЛИЗНЕЦЫ
Долой сомнения - рискуйте! Сейчас благоприятное время для передачи молодому поколению жизненного опыта. Возможно незапланированное путешествие.
РАК
Вы будете блистать. Родной человек, скорее всего, поддержит вас во всём. Не стоит пускаться в авантюры, вы только запутаетесь и ничего не выгадаете. Выходные проведите спокойно - в домашних заботах.
ЛЕВ
Вам остро захочется чего-то новенького. Внесите элемент новизны и в ваши семейные отношения - измените хотя бы привычку воспринимать всё в штыки, если у вас такая имеется.
ДЕВА
Займитесь обустройством своего жилья, создайте более уютную атмосферу. Проявляйте участие в решении проблем близких. Творческих людей ждёт успех - не проспите это время.
ВЕСЫ
Старайтесь быть в гармонии с собой и с миром. Держитесь предельно корректно с родственниками, не пытайтесь поколебать их принципы и изменить привычки.
СКОРПИОН
Займитесь ремонтом в доме. Для творческой реализации показано уединение. Природа вдохновит вас на новые идеи.
СТРЕЛЕЦ
Воздержитесь от излишних трат. Уделите больше времени общению с друзьями. Не злитесь, если услышите от них не то, что хотели бы. Кто ещё откроет вам глаза на некоторые вещи?
КОЗЕРОГ
Стоит заняться собой, своим здоровьем. Улучшить настроение поможет свежий воздух. Вскоре вы почувствуете себя уверенными и полными сил для новых побед. Дерзайте, вам многое удастся.
ВОДОЛЕЙ
Вы плените окружающих жизнерадостностью, открытостью. Но можете столкнуться с интригами, вероятно появление тайных недоброжелателей. Поэтому будьте начеку.
РЫБЫ
Возможен неожиданный успех. Не забудьте разделить его с близкими. Но не привлекайте к себе чрезмерного внимания, позвольте окружающим заняться решением собственных проблем.
Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
- Астрологический прогноз с 25 июня по 1 июля
- Гороскоп на 11 - 17 апреля: Пришло время обновления для Овнов, Тельцов, Львовв и Весов
- Астрологический прогноз с 24 по 30 сентября
- Гороскоп на 3-8 мая: Овны и Водолеи окунутся в романтику
- Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля: Козероги и Водолеи могут запутаться
- Астрологический прогноз с 16 по 22 апреля
- Стало известно, сколько лет Украине потребуется, чтобы полностью восстановить Донбасс после войны: Тука назвал впечатляющую цифру19:55
- В районе Светлодарской дуги трое бойцов ВСУ погибли, спасая товарища, - штаб19:30
- В Покровске ко Дню Победы пройдет целый ряд праздничных мероприятий19:05
- В АТО погиб военный во время учений17:10
- Яна Викторова: «ЛНР» переживает паспортный бум16:50
- Киевляне приехали в Константиновку, чтобы грабить и избивать ее жителей 15:50
- «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» ШКОЛЬНИЦЫ ИЗ КОНСТАНТИНОВКИ ПОКОРИЛ УКРАИНУ14:10
- Полицейские сообщили о последствиях обстрела Авдеевки13:30
- В Горловке оккупанты "ДНР" унизили работников концерна "Стирол"13:10
- СБУ обнаружила в районе АТО тайник с гранатометами и гранатами12:50
- В Испании приготовили мороженое из пива22:29
- "Самая большая угроза на Земле": директор ФБР резко высказался о России22:00
- ТОП-5 самых опасных городов Украины21:35
- От власти Украины требуют четырех ключевых реформ, иначе дефолт21:10
- Радиокомплекс России в Крыму малоэффективен - СМИ20:45
- Ветерана ВОВ будут судить за убийство члена ОУН по прошествии 65 лет20:19
- Стало известно, сколько лет Украине потребуется, чтобы полностью восстановить Донбасс после войны: Тука назвал впечатляющую цифру19:55
- В районе Светлодарской дуги трое бойцов ВСУ погибли, спасая товарища, - штаб19:30
- В Покровске ко Дню Победы пройдет целый ряд праздничных мероприятий19:05
- Ле Пен получила 9 млн евро кредита за поддержку политики Путина в Украине - СМИ18:40
- Сократили отопительный сезон и пообещали наличку: как Кабмин изменил программу субсидий19:20
- О чем говорят в «ДНР»: табу и свободомыслие14:20
- В России замучен до смерти украинский политзаключенный Артур Панов13:15
- «Украинский капитализм» — это гигантская «коррупционная пирамида», – Пасхавер12:32
- На Донбассе собаки спасают людей от обстрелов, а "Гиви" и "Захарченко" выжили после контузии08:30
- Свыше 900 детей отдохнут в пришкольных лагерях Доброполья07:50
- 8 признаков того, что отношения рушатся19:35
- ТОП 3 напої для очищення кишківника і втрати ваги19:12
- Як харчуватись під час депресії?18:00
- Почему женщины "выносят" мужчинам мозг: мнение ученых14:57
- Назван размер «европейской пенсии» для украинцев
- Пенсии будут выплачивать после освобождения и по частям
- Украинские военные ликвидировали одного из командиров боевиков в Донецкой области. ВИДЕО
- Россия может начать отступление из ОРДИЛО
- Самойлова на Евровидении: чем это могло обернуться
- В Горловке оккупанты "ДНР" унизили работников концерна "Стирол"
- Экономика России разваливается буквально на глазах
- Киевляне приехали в Константиновку, чтобы грабить и избивать ее жителей
- Новый Трудовой кодекс: как изменится жизнь украинцев
- «Экс-мэр» Донецка гулял в парке с пистолетом