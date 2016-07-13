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Астрологический прогноз с 16 по 22 июля
ОВЕН
Остерегайтесь обманов. Меньше общайтесь с незнакомцами. На этой неделе настанет благоприятное время для самоутверждения, вы будете деятельны и активны.
ТЕЛЕЦ
Близкие и друзья поддержат вас в трудной ситуации. Вы поверите в себя и в свои силы - и с этой уверенностью будете жить дальше. Обязательно займитесь своим здоровьем.
БЛИЗНЕЦЫ
Не торопитесь расстраиваться, если у вас что-то не получается. Очень важно уметь ждать, чтобы победить. Вас ждут успех и приятные неожиданности.
РАК
Вам захочется всего и сразу. Это объяснимо, но постарайтесь сконцентрироваться на главном. Следует всё тщательно продумать. В выходные вам удастся укрепить материальное положение.
ЛЕВ
Будьте готовы к смелым решениям, не бойтесь тайн и неизвестности. Отправьтесь в поездку - она будет удачной и интересной. Вероятно романтическое знакомство.
ДЕВА
Вы отчаялись найти своё счастье? Продумайте, чего конкретно вы хотите, и - вперёд. Вам уже давно пора рискнуть, не боясь промаха. В трудный момент поможет хладнокровие.
ВЕСЫ
Чтобы успешные дела на этой неделе не слишком вскружили вам голову, будьте корректны в общении. В выходные почувствуете прилив сил.
СКОРПИОН
Вас ждут приятные встречи. Уделите внимание своим самым важным занятиям. Общение пойдёт на пользу. Есть вероятность интересного знакомства.
СТРЕЛЕЦ
Завершайте дела, подводите итоги, но не начинайте ничего нового. Не забудьте уделить внимание родным, больше времени проводите с ними.
КОЗЕРОГ
Не раздавайте обещания направо и налево. Оперативно и чётко решайте накопившиеся проблемы, и тогда всё будет хорошо.
ВОДОЛЕЙ
Вы будете ощущать нехватку положительных эмоций. Впрочем, вокруг будет много приятных моментов, и появится не один повод улыбнуться. В финансовых вопросах положитесь на интуицию.
РЫБЫ
Первые дни недели посвятите заботам о внешности. Возможно, пришло время изменения имиджа. Во многом от этого будет зависеть ваш успех. Больше двигайтесь – это лучший способ обрести и удержать отличную форму.
Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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