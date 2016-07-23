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Астрологический прогноз с 23 по 29 июля
ОВЕН
Давно погасшие чувства могут вспыхнуть с новой силой. Вероятна встреча с человеком из вашего прошлого. Дайте волю эмоциям, но пока не посвящайте никого в происходящее.
ТЕЛЕЦ
Вы так увлеклись личной жизнью, что другие важные дела оказались под угрозой. Рискуете ухудшить своё материальное положение. Пока не поздно, начните правильно распределять время и силы.
БЛИЗНЕЦЫ
Бурная неделя, которая предполагает поездки, контакты, общение. И в любви всё на пике страстей, всё во взаимной гармонии. Главное - дольше удержать отношения на этой ноте.
РАК
Если вы чего-то долго ждёте от судьбы, то особенно сейчас надо брать инициативу в свои руки. Ваша решительность принесёт успех.
ЛЕВ
Пора, пора обрывать ненужные связи. Больше знакомств. Не бойтесь впускать новых людей в свою жизнь. И всё у вас получится.
ДЕВА
На этой неделе вы много времени будете тратить напрасно. Даже занимаясь «важным», по вашему мнению, делом. Вам следует отдохнуть и со свежими мыслями выбрать самые важные задачи на данный момент.
ВЕСЫ
Если вы собрались в дальнюю поездку, ни в коем случае не омрачайте настроение мелкими придирками к близкому человеку. Возможно, эта поездка изменит вашу судьбу.
СКОРПИОН
Щадите самолюбие родственников и меньше их критикуйте. Неудачно сказанная фраза может привести к непоправимым последствиям. И помните: умение прийти к единому мнению и составляет основу семьи.
СТРЕЛЕЦ
Неделя хороша для новых встреч и новых отношений. А ещё для того, чтобы показать себя с лучшей стороны.
КОЗЕРОГ
Дела не ладятся? Не стоит впадать в панику. Проанализируйте ситуацию, и выход непременно найдётся. Но воскресенье непременно посвятите отдыху и общению с любимым человеком.
ВОДОЛЕЙ
Не витайте в облаках. Занимайтесь совершенно конкретными материальными делами. Постарайтесь не ввязываться в авантюры.
РЫБЫ
Размолвка с близкими людьми может негативно сказаться и на ваших дальнейших отношениях. От вас сейчас все ждут мягкости, покорности, благородства. Пойдите им навстречу.
Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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