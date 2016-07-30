Астрологический прогноз с 30 июля по 5 августа

30.07.2016 07:56

ОВЕН

Следует задуматься о здоровье и правильном питании. Сил вам потребуется немало - навалится срочная работа. Однако не концентрируйтесь исключительно на себе.

ТЕЛЕЦ

Звёзды вам благоволят, в том числе, и в делах сердечных, но к выходным будьте начеку - не исключена встреча с давними недоброжелателями. Самую действенную поддержку окажет близкий человек.

БЛИЗНЕЦЫ

Самое время уделить внимание своему домашнему очагу. Прекрасное время для творчества, плоды которого придутся по душе не только вашему окружению. Ваше хобби имеет шанс стать новой профессией.

РАК

Хорошее время для домашних дел. Только не вздумайте выяснять отношения с близкими людьми из-за имущества. Для серьёзных разговоров выберите четверг, в этот день вам легко удастся решить все спорные вопросы.

ЛЕВ

Тщательно контролируйте свои расходы. К выходным не исключены выяснения отношений с домочадцами. Чтобы избежать этого, отправляйтесь в поездку с милым сердцу человеком.

ДЕВА

Появится возможность поправить материальное положение. Лучше не афишировать состояние своих финансов, чтобы избежать зависти. Будьте снисходительны к родственникам: каждый человек имеет право на маленькие слабости.

ВЕСЫ

Хорошее время для спокойного осмысления прошлого. Будьте самокритичны. Прислушайтесь к мнению тех, кому больше всего доверяете. Вам сейчас необходим взгляд со стороны.

СКОРПИОН

Самое время строить планы смены рода деятельности. Успешно выбрать себе работу помогут друзья, знакомые. Больше времени проводите на свежем воздухе: это поможет вам восстановить душевное спокойствие и обрести равновесие.

СТРЕЛЕЦ

Пора задуматься об укреплении супружеских отношений, родственных связей. Совместные планы принесут немало пользы.

КОЗЕРОГ

На работе вы будете авторитетны и убедительны, начальство отметит ваше рвение. Только не срывайте возникшее напряжение на домашних. Семья требует не меньшего внимания, чем работа.

ВОДОЛЕЙ

Если в вашей жизни не хватает положительных эмоций, сейчас самое время для нестандартных решений. Средства на это могут поступить из неожиданного источника.

РЫБЫ

Чтобы сохранить мир и согласие в семье, постарайтесь находить компромиссы, особенно в середине недели. Ваши мудрость и терпение будут вознаграждены.

ОВЕН

Следует задуматься о здоровье и правильном питании. Сил вам потребуется немало - навалится срочная работа. Однако не концентрируйтесь исключительно на себе.

ТЕЛЕЦ

Звёзды вам благоволят, в том числе, и в делах сердечных, но к выходным будьте начеку - не исключена встреча с давними недоброжелателями. Самую действенную поддержку окажет близкий человек.

БЛИЗНЕЦЫ

Самое время уделить внимание своему домашнему очагу. Прекрасное время для творчества, плоды которого придутся по душе не только вашему окружению. Ваше хобби имеет шанс стать новой профессией.

РАК

Хорошее время для домашних дел. Только не вздумайте выяснять отношения с близкими людьми из-за имущества. Для серьёзных разговоров выберите четверг, в этот день вам легко удастся решить все спорные вопросы.

ЛЕВ

Тщательно контролируйте свои расходы. К выходным не исключены выяснения отношений с домочадцами. Чтобы избежать этого, отправляйтесь в поездку с милым сердцу человеком.

ДЕВА

Появится возможность поправить материальное положение. Лучше не афишировать состояние своих финансов, чтобы избежать зависти. Будьте снисходительны к родственникам: каждый человек имеет право на маленькие слабости.

ВЕСЫ

Хорошее время для спокойного осмысления прошлого. Будьте самокритичны. Прислушайтесь к мнению тех, кому больше всего доверяете. Вам сейчас необходим взгляд со стороны.

СКОРПИОН

Самое время строить планы смены рода деятельности. Успешно выбрать себе работу помогут друзья, знакомые. Больше времени проводите на свежем воздухе: это поможет вам восстановить душевное спокойствие и обрести равновесие.

СТРЕЛЕЦ

Пора задуматься об укреплении супружеских отношений, родственных связей. Совместные планы принесут немало пользы.

КОЗЕРОГ

На работе вы будете авторитетны и убедительны, начальство отметит ваше рвение. Только не срывайте возникшее напряжение на домашних. Семья требует не меньшего внимания, чем работа.

ВОДОЛЕЙ

Если в вашей жизни не хватает положительных эмоций, сейчас самое время для нестандартных решений. Средства на это могут поступить из неожиданного источника.

РЫБЫ

Чтобы сохранить мир и согласие в семье, постарайтесь находить компромиссы, особенно в середине недели. Ваши мудрость и терпение будут вознаграждены.