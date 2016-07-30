- Гороскоп на 16-22 апреля: Тельцам нужно остерегаться завистников, а Весам следует свести нагрузки к минимуму11:47
- Астрологический прогноз с 8 по 14 апреля07:05
- Козерогам суждено много работать, Львов ожидает повышение доходов, а Рыбам нужно копить деньги - финансовый гороскоп на апрель11:45
- Астрологический прогноз с 1 по 7 апреля07:05
- Астрологический прогноз с 25 по 31 марта07:05
- Астрологический прогноз с 18 по 24 марта07:05
- Астрологический прогноз с 11 по 17 марта07:05
- Астрологический прогноз с 4 по 10 марта07:05
- Астрологический прогноз с 25 февраля по 3 марта07:05
- Астрологический прогноз с 18 по 24 февраля07:05
Астрологический прогноз с 30 июля по 5 августа
ОВЕН
Следует задуматься о здоровье и правильном питании. Сил вам потребуется немало - навалится срочная работа. Однако не концентрируйтесь исключительно на себе.
ТЕЛЕЦ
Звёзды вам благоволят, в том числе, и в делах сердечных, но к выходным будьте начеку - не исключена встреча с давними недоброжелателями. Самую действенную поддержку окажет близкий человек.
БЛИЗНЕЦЫ
Самое время уделить внимание своему домашнему очагу. Прекрасное время для творчества, плоды которого придутся по душе не только вашему окружению. Ваше хобби имеет шанс стать новой профессией.
РАК
Хорошее время для домашних дел. Только не вздумайте выяснять отношения с близкими людьми из-за имущества. Для серьёзных разговоров выберите четверг, в этот день вам легко удастся решить все спорные вопросы.
ЛЕВ
Тщательно контролируйте свои расходы. К выходным не исключены выяснения отношений с домочадцами. Чтобы избежать этого, отправляйтесь в поездку с милым сердцу человеком.
ДЕВА
Появится возможность поправить материальное положение. Лучше не афишировать состояние своих финансов, чтобы избежать зависти. Будьте снисходительны к родственникам: каждый человек имеет право на маленькие слабости.
ВЕСЫ
Хорошее время для спокойного осмысления прошлого. Будьте самокритичны. Прислушайтесь к мнению тех, кому больше всего доверяете. Вам сейчас необходим взгляд со стороны.
СКОРПИОН
Самое время строить планы смены рода деятельности. Успешно выбрать себе работу помогут друзья, знакомые. Больше времени проводите на свежем воздухе: это поможет вам восстановить душевное спокойствие и обрести равновесие.
СТРЕЛЕЦ
Пора задуматься об укреплении супружеских отношений, родственных связей. Совместные планы принесут немало пользы.
КОЗЕРОГ
На работе вы будете авторитетны и убедительны, начальство отметит ваше рвение. Только не срывайте возникшее напряжение на домашних. Семья требует не меньшего внимания, чем работа.
ВОДОЛЕЙ
Если в вашей жизни не хватает положительных эмоций, сейчас самое время для нестандартных решений. Средства на это могут поступить из неожиданного источника.
РЫБЫ
Чтобы сохранить мир и согласие в семье, постарайтесь находить компромиссы, особенно в середине недели. Ваши мудрость и терпение будут вознаграждены.
ОВЕН
Следует задуматься о здоровье и правильном питании. Сил вам потребуется немало - навалится срочная работа. Однако не концентрируйтесь исключительно на себе.
ТЕЛЕЦ
Звёзды вам благоволят, в том числе, и в делах сердечных, но к выходным будьте начеку - не исключена встреча с давними недоброжелателями. Самую действенную поддержку окажет близкий человек.
БЛИЗНЕЦЫ
Самое время уделить внимание своему домашнему очагу. Прекрасное время для творчества, плоды которого придутся по душе не только вашему окружению. Ваше хобби имеет шанс стать новой профессией.
РАК
Хорошее время для домашних дел. Только не вздумайте выяснять отношения с близкими людьми из-за имущества. Для серьёзных разговоров выберите четверг, в этот день вам легко удастся решить все спорные вопросы.
ЛЕВ
Тщательно контролируйте свои расходы. К выходным не исключены выяснения отношений с домочадцами. Чтобы избежать этого, отправляйтесь в поездку с милым сердцу человеком.
ДЕВА
Появится возможность поправить материальное положение. Лучше не афишировать состояние своих финансов, чтобы избежать зависти. Будьте снисходительны к родственникам: каждый человек имеет право на маленькие слабости.
ВЕСЫ
Хорошее время для спокойного осмысления прошлого. Будьте самокритичны. Прислушайтесь к мнению тех, кому больше всего доверяете. Вам сейчас необходим взгляд со стороны.
СКОРПИОН
Самое время строить планы смены рода деятельности. Успешно выбрать себе работу помогут друзья, знакомые. Больше времени проводите на свежем воздухе: это поможет вам восстановить душевное спокойствие и обрести равновесие.
СТРЕЛЕЦ
Пора задуматься об укреплении супружеских отношений, родственных связей. Совместные планы принесут немало пользы.
КОЗЕРОГ
На работе вы будете авторитетны и убедительны, начальство отметит ваше рвение. Только не срывайте возникшее напряжение на домашних. Семья требует не меньшего внимания, чем работа.
ВОДОЛЕЙ
Если в вашей жизни не хватает положительных эмоций, сейчас самое время для нестандартных решений. Средства на это могут поступить из неожиданного источника.
РЫБЫ
Чтобы сохранить мир и согласие в семье, постарайтесь находить компромиссы, особенно в середине недели. Ваши мудрость и терпение будут вознаграждены.
Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
- Астрологический прогноз с 25 июня по 1 июля
- Астрологический прогноз с 9 по 15 июля
- Гороскоп на 11 - 17 апреля: Пришло время обновления для Овнов, Тельцов, Львовв и Весов
- Астрологический прогноз с 24 по 30 сентября
- Гороскоп на 3-8 мая: Овны и Водолеи окунутся в романтику
- Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля: Козероги и Водолеи могут запутаться
- Стало известно, сколько лет Украине потребуется, чтобы полностью восстановить Донбасс после войны: Тука назвал впечатляющую цифру19:55
- В районе Светлодарской дуги трое бойцов ВСУ погибли, спасая товарища, - штаб19:30
- В Покровске ко Дню Победы пройдет целый ряд праздничных мероприятий19:05
- В АТО погиб военный во время учений17:10
- Яна Викторова: «ЛНР» переживает паспортный бум16:50
- Киевляне приехали в Константиновку, чтобы грабить и избивать ее жителей 15:50
- «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» ШКОЛЬНИЦЫ ИЗ КОНСТАНТИНОВКИ ПОКОРИЛ УКРАИНУ14:10
- Полицейские сообщили о последствиях обстрела Авдеевки13:30
- В Горловке оккупанты "ДНР" унизили работников концерна "Стирол"13:10
- СБУ обнаружила в районе АТО тайник с гранатометами и гранатами12:50
- В Испании приготовили мороженое из пива22:29
- "Самая большая угроза на Земле": директор ФБР резко высказался о России22:00
- ТОП-5 самых опасных городов Украины21:35
- От власти Украины требуют четырех ключевых реформ, иначе дефолт21:10
- Радиокомплекс России в Крыму малоэффективен - СМИ20:45
- Ветерана ВОВ будут судить за убийство члена ОУН по прошествии 65 лет20:19
- Стало известно, сколько лет Украине потребуется, чтобы полностью восстановить Донбасс после войны: Тука назвал впечатляющую цифру19:55
- В районе Светлодарской дуги трое бойцов ВСУ погибли, спасая товарища, - штаб19:30
- В Покровске ко Дню Победы пройдет целый ряд праздничных мероприятий19:05
- Ле Пен получила 9 млн евро кредита за поддержку политики Путина в Украине - СМИ18:40
- Сократили отопительный сезон и пообещали наличку: как Кабмин изменил программу субсидий19:20
- О чем говорят в «ДНР»: табу и свободомыслие14:20
- В России замучен до смерти украинский политзаключенный Артур Панов13:15
- «Украинский капитализм» — это гигантская «коррупционная пирамида», – Пасхавер12:32
- На Донбассе собаки спасают людей от обстрелов, а "Гиви" и "Захарченко" выжили после контузии08:30
- Свыше 900 детей отдохнут в пришкольных лагерях Доброполья07:50
- 8 признаков того, что отношения рушатся19:35
- ТОП 3 напої для очищення кишківника і втрати ваги19:12
- Як харчуватись під час депресії?18:00
- Почему женщины "выносят" мужчинам мозг: мнение ученых14:57
- Назван размер «европейской пенсии» для украинцев
- Пенсии будут выплачивать после освобождения и по частям
- Украинские военные ликвидировали одного из командиров боевиков в Донецкой области. ВИДЕО
- Россия может начать отступление из ОРДИЛО
- Самойлова на Евровидении: чем это могло обернуться
- В Горловке оккупанты "ДНР" унизили работников концерна "Стирол"
- Экономика России разваливается буквально на глазах
- Киевляне приехали в Константиновку, чтобы грабить и избивать ее жителей
- Новый Трудовой кодекс: как изменится жизнь украинцев
- «Экс-мэр» Донецка гулял в парке с пистолетом