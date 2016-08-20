Астрологический прогноз с 20 по 26 августа

20.08.2016 07:49

ОВЕН

Наведите порядок в доме. Лучший способ решить наболевшие проблемы в семье - сообща обсудить их. Проводите больше времени с дорогими для вас людьми и по возможности уделите внимание здоровью.

ТЕЛЕЦ

Навестите родителей, бабушек и дедушек или хотя бы позвоните им. Будьте терпимы к мелким проступкам любимого человека.

БЛИЗНЕЦЫ

Родные помогут решить неожиданно возникшие материальные проблемы. В выходные позвольте себе расслабиться. Вам очень понадобится снять напряжение после насыщенной недели.

РАК

Возможно, вам предстоит поменять место работы. Хорошо всё обдумайте прежде, чем принимать решение. И обязательно посоветуйтесь со своей второй половиной.

ЛЕВ

Меняйтесь и будьте непредсказуемы. На этой неделе лучше взяться за ту работу, которую раньше откладывали. Всё получится. Главное - снова не оставлять ничего «на завтра».

ДЕВА

Пора начинать ремонт дома. Не бойтесь экспериментировать и следовать за модой. Но не обделяйте вниманием любимого человека, последствия могут быть трагичными.

ВЕСЫ

Не бойтесь сменить обстановку и отправиться в длительную поездку. Получите массу приятных впечатлений. Будут удачными покупки, сделанные в выходные.

СКОРПИОН

Следите за речью, чтобы ненароком не обидеть кого-либо из окружающих. Возросший в семейном кругу авторитет используйте в воспитательных целях. Больше обычного общайтесь с детьми.

СТРЕЛЕЦ

Фортуна благосклонна к искателям приключений. У вас будет прекрасная возможность сделать то, о чём давно мечтали.

КОЗЕРОГ

В понедельник без раскачки включайтесь в работу. От вас потребуется педантичность и информированность. В общении старайтесь аккуратно подбирать каждое слово.

ВОДОЛЕЙ

Окружите родных людей заботой. Если вы постараетесь, то это принесёт в вашу семью благополучие. А если вы до сих пор одиноки, именно на этой неделе у вас есть шанс найти свою Судьбу.

РЫБЫ

Ждите гостей! В выходные могут прийти родственники и знакомые, которые не позволят скучать. Поделитесь с ними своим опытом ведения домашнего хозяйства.