- Гороскоп на 16-22 апреля: Тельцам нужно остерегаться завистников, а Весам следует свести нагрузки к минимуму11:47
- Астрологический прогноз с 8 по 14 апреля07:05
- Козерогам суждено много работать, Львов ожидает повышение доходов, а Рыбам нужно копить деньги - финансовый гороскоп на апрель11:45
- Астрологический прогноз с 1 по 7 апреля07:05
- Астрологический прогноз с 25 по 31 марта07:05
- Астрологический прогноз с 18 по 24 марта07:05
- Астрологический прогноз с 11 по 17 марта07:05
- Астрологический прогноз с 4 по 10 марта07:05
- Астрологический прогноз с 25 февраля по 3 марта07:05
- Астрологический прогноз с 18 по 24 февраля07:05
Астрологический прогноз с 27 августа по 2 сентября
ОВЕН
Будьте бесстрашными, не отступайте от намеченного, не жалейте себя. Лучшим отдыхом станет посещение мест, где вы раньше не бывали.
ТЕЛЕЦ
Не идите на поводу страстей, откажитесь от авантюр. Будьте корректны со второй половинкой. В выходные возможна романтическая встреча в поездке.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваши чувства к близкому человеку подвергнутся испытаниям. Возможны недоразумения. Мир и согласие вскоре восстановятся. Но все спорные моменты надо сразу же обсуждать.
РАК
На вас попытаются взвалить все семейные проблемы. Будьте благоразумными и в то же время терпеливыми.
ЛЕВ
В конфликтах с супругом (супругой) не идите на крайние меры. Постарайтесь мягко сгладить ситуацию. Будьте открытыми для общения. Если не успели взять отпуск летом, то сейчас он будет даже более удачным.
ДЕВА
Не пускайтесь в ненужные авантюры. Будьте осторожными в середине недели: случайные знакомства могут стать источником экстремальных ситуаций. В выходные занимайтесь домом; возможно, пора подумать о расширении жилплощади.
ВЕСЫ
Будьте активными и предприимчивыми. Залог успеха - и на работе, и в личной жизни - умение брать ответственность на себя.
СКОРПИОН
Вам нужно отдохнуть, прийти в себя, накопить энергию - с новой недели начнётся новый этап в вашей карьере. И притормозите траты, правильно распределите средства на вещи крайней необходимости.
СТРЕЛЕЦ
Будьте восприимчивыми к новым идеям, они пригодятся вам в будущем. Вы можете оказаться объектом сплетен. Насыщенный отдых поможет забыть неприятности недели.
КОЗЕРОГ
Сейчас можно резко поменять направление деятельности. Вероятны и качественные изменения в личной жизни. Избегайте привычной модели поведения, будьте предприимчивыми.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе всё будет складываться как никогда замечательно. Близкие будут поддерживать даже в самых невероятных начинаниях, дети - радовать. Практически всё задуманное осуществится.
РЫБЫ
Пусть вас не смущает повышенная активность вашей второй половинки. Забудьте об амбициях и глупой ревности. Философское настроение и юмор снимут все проблемы. В выходные не активничайте, лучше займитесь текущими делами.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
- Астрологический прогноз с 9 по 15 апреля
- Астрологический прогноз с 10 по 16 декабря
- Астрологический прогноз с 25 июня по 1 июля
- Гороскоп с 1 по 7 августа: Тельцы, превратите работу в праздник, Весы, больше общайтесь
- Гороскоп с 19 по 25 сентября: Овны преуспеют в работе, а Скорпионов ждёт везение во всем
- Гороскоп с 28 ноября по 4 декабря: честолюбие Дев и сверхчувствительность Козерога
- Стало известно, сколько лет Украине потребуется, чтобы полностью восстановить Донбасс после войны: Тука назвал впечатляющую цифру19:55
- В районе Светлодарской дуги трое бойцов ВСУ погибли, спасая товарища, - штаб19:30
- В Покровске ко Дню Победы пройдет целый ряд праздничных мероприятий19:05
- В АТО погиб военный во время учений17:10
- Яна Викторова: «ЛНР» переживает паспортный бум16:50
- Киевляне приехали в Константиновку, чтобы грабить и избивать ее жителей 15:50
- «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» ШКОЛЬНИЦЫ ИЗ КОНСТАНТИНОВКИ ПОКОРИЛ УКРАИНУ14:10
- Полицейские сообщили о последствиях обстрела Авдеевки13:30
- В Горловке оккупанты "ДНР" унизили работников концерна "Стирол"13:10
- СБУ обнаружила в районе АТО тайник с гранатометами и гранатами12:50
- В Испании приготовили мороженое из пива22:29
- "Самая большая угроза на Земле": директор ФБР резко высказался о России22:00
- ТОП-5 самых опасных городов Украины21:35
- От власти Украины требуют четырех ключевых реформ, иначе дефолт21:10
- Радиокомплекс России в Крыму малоэффективен - СМИ20:45
- Ветерана ВОВ будут судить за убийство члена ОУН по прошествии 65 лет20:19
- Стало известно, сколько лет Украине потребуется, чтобы полностью восстановить Донбасс после войны: Тука назвал впечатляющую цифру19:55
- В районе Светлодарской дуги трое бойцов ВСУ погибли, спасая товарища, - штаб19:30
- В Покровске ко Дню Победы пройдет целый ряд праздничных мероприятий19:05
- Ле Пен получила 9 млн евро кредита за поддержку политики Путина в Украине - СМИ18:40
- Сократили отопительный сезон и пообещали наличку: как Кабмин изменил программу субсидий19:20
- О чем говорят в «ДНР»: табу и свободомыслие14:20
- В России замучен до смерти украинский политзаключенный Артур Панов13:15
- «Украинский капитализм» — это гигантская «коррупционная пирамида», – Пасхавер12:32
- На Донбассе собаки спасают людей от обстрелов, а "Гиви" и "Захарченко" выжили после контузии08:30
- Свыше 900 детей отдохнут в пришкольных лагерях Доброполья07:50
- 8 признаков того, что отношения рушатся19:35
- ТОП 3 напої для очищення кишківника і втрати ваги19:12
- Як харчуватись під час депресії?18:00
- Почему женщины "выносят" мужчинам мозг: мнение ученых14:57
- Назван размер «европейской пенсии» для украинцев
- Пенсии будут выплачивать после освобождения и по частям
- Украинские военные ликвидировали одного из командиров боевиков в Донецкой области. ВИДЕО
- Россия может начать отступление из ОРДИЛО
- Самойлова на Евровидении: чем это могло обернуться
- В Горловке оккупанты "ДНР" унизили работников концерна "Стирол"
- Экономика России разваливается буквально на глазах
- Киевляне приехали в Константиновку, чтобы грабить и избивать ее жителей
- Новый Трудовой кодекс: как изменится жизнь украинцев
- «Экс-мэр» Донецка гулял в парке с пистолетом