Астрологический прогноз с 10 по 16 сентября

10.09.2016 07:20

ОВЕН

Хорошее время для обдумывания сокровенных желаний. Сейчас вы можете реализовать задуманное. Но не витайте в облаках, стремитесь к гармонии между замыслами и реальностью. Больше общайтесь.

ТЕЛЕЦ

Стоит прислушаться к советам близких. Но знайте, что в сложной ситуации придётся рассчитывать только на себя. В выходные возможны мелкие приобретения.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас потянет на оригинальные выходки. Вы будете способны на разнообразные эксперименты. Совершите покупку, о которой давно мечтали. В выходные дни будет много хлопот.

РАК

Чем скромнее вы будете, тем больше возрастёт авторитет. Позаботьтесь о семейном бюджете, продумайте новые пути заработка . Возможно, к вам придёт довольно оригинальное решение.

ЛЕВ

Вероятны неожиданные препятствия, запутанные ситуации. Нужно чем-то пожертвовать, пойти на риск.

ДЕВА

На этой неделе придётся пойти на риск. Помогут хладнокровие и уверенность в себе.

ВЕСЫ

Вы будете поглощены работой. Не переусердствуйте. Не оставляйте без внимания близкого человека. Найдите время на отдых.

СКОРПИОН

Из-за большого объёма работы начнёт казаться, что с ней невозможно справиться. Напишите для себя план действий, непременно делайте перерывы, отдыхайте. Больше времени проводите в семейном кругу.

СТРЕЛЕЦ

Понедельник посвятите домашним. Потом обязательно следует переключиться на вопросы здоровья. Возможно, следует сесть на диету. Семейный праздник принесёт много хороших эмоций.

КОЗЕРОГ

Общайтесь только с приятными вам людьми и избегайте общества завистников. Постарайтесь не накапливать долги.

ВОДОЛЕЙ

Прямо выказывая свои чувства и мысли, вы обретёте спокойствие и уверенность. Неделя хороша для обустройства дома, не скупитесь на солидные траты.

РЫБЫ

Приступайте к осуществлению желаний. Смотрите в будущее с надеждой, но не ждите помощи со стороны. Нужно выстроить чёткий план действий. В выходные ждите в гости родственников.