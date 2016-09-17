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Астрологический прогноз с 17 по 23 сентября
ОВЕН
Не отмахивайтесь от дружеских советов, они будут по большей части разумны. Хороший период для проведения мирных переговоров. Благоприятное время для дел, которые можно быстро начать и завершить.
ТЕЛЕЦ
Хорошая неделя для реализации самых невероятных планов и идей. Только не стоит громко провозглашать ваши намерения. Не тратьте время на пустые разговоры, иначе вы можете не успеть разобраться с накопившимися делами.
БЛИЗНЕЦЫ
Желательно реально оценить свои силы и возможности, потому что увеличение объёма работы может негативно сказаться на вашем здоровье. Постарайтесь быть дипломатичными с родственниками, не выбирайте ничью сторону.
РАК
Полностью избежать материальных растрат вряд ли удастся. Ваша задача - сохранить достигнутое, избегайте резких перемен.
ЛЕВ
Вы можете оказаться в эпицентре событий и будете востребованы. Вами может овладеть множество идей, не поленитесь их сформулировать и обдумать. Можно достичь многого, просто пребывая в состоянии покоя и ожидания.
ДЕВА
Новые знакомства могут перерасти в крепкую и надёжную дружбу. Вам придётся пожертвовать собственными планами в пользу других людей. В выходные смело избавляйтесь от лишних вещей.
ВЕСЫ
Вас может закружить вихрь неотложных дел. Работа принесёт ожидаемые результаты. Будет хорошая возможность наладить отношения с нужными людьми, а также использовать своевременно предложенную вам помощь.
СКОРПИОН
Проявите свою исполнительность и доделайте необходимые и значимые дела. Ваши успехи будут замечены и вознаграждены.
СТРЕЛЕЦ
Вам необходимо быть внимательными и осторожными. Не ввязывайтесь ни в какие, даже безобидные внешне, авантюры. Благоприятна изобретательская деятельность, возможно появление новых идей.
КОЗЕРОГ
Не бойтесь проявить открытость, придётся рассмотреть и принять не совсем вам понятную точку зрения. К отрицательным последствиям это не приведёт. Давно назревший вопрос будет разрешён.
ВОДОЛЕЙ
Не откладывайте дела на потом, так как вы можете с ними великолепно справиться. Благоприятно общение с влиятельными людьми. В выходные вы легко справитесь с хозяйственными делами, только не забывайте выделить время для отдыха.
РЫБЫ
Сейчас вам необходим полноценный отдых. Следите за своей речью, нечаянно оброненное слово может быть использовано недоброжелателями.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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