Астрологический прогноз с 17 по 23 сентября

17.09.2016 07:23

ОВЕН

Не отмахивайтесь от дружеских советов, они будут по большей части разумны. Хороший период для проведения мирных переговоров. Благоприятное время для дел, которые можно быстро начать и завершить.

ТЕЛЕЦ

Хорошая неделя для реализации самых невероятных планов и идей. Только не стоит громко провозглашать ваши намерения. Не тратьте время на пустые разговоры, иначе вы можете не успеть разобраться с накопившимися делами.

БЛИЗНЕЦЫ

Желательно реально оценить свои силы и возможности, потому что увеличение объёма работы может негативно сказаться на вашем здоровье. Постарайтесь быть дипломатичными с родственниками, не выбирайте ничью сторону.

РАК

Полностью избежать материальных растрат вряд ли удастся. Ваша задача - сохранить достигнутое, избегайте резких перемен.

ЛЕВ

Вы можете оказаться в эпицентре событий и будете востребованы. Вами может овладеть множество идей, не поленитесь их сформулировать и обдумать. Можно достичь многого, просто пребывая в состоянии покоя и ожидания.

ДЕВА

Новые знакомства могут перерасти в крепкую и надёжную дружбу. Вам придётся пожертвовать собственными планами в пользу других людей. В выходные смело избавляйтесь от лишних вещей.

ВЕСЫ

Вас может закружить вихрь неотложных дел. Работа принесёт ожидаемые результаты. Будет хорошая возможность наладить отношения с нужными людьми, а также использовать своевременно предложенную вам помощь.

СКОРПИОН

Проявите свою исполнительность и доделайте необходимые и значимые дела. Ваши успехи будут замечены и вознаграждены.

СТРЕЛЕЦ

Вам необходимо быть внимательными и осторожными. Не ввязывайтесь ни в какие, даже безобидные внешне, авантюры. Благоприятна изобретательская деятельность, возможно появление новых идей.

КОЗЕРОГ

Не бойтесь проявить открытость, придётся рассмотреть и принять не совсем вам понятную точку зрения. К отрицательным последствиям это не приведёт. Давно назревший вопрос будет разрешён.

ВОДОЛЕЙ

Не откладывайте дела на потом, так как вы можете с ними великолепно справиться. Благоприятно общение с влиятельными людьми. В выходные вы легко справитесь с хозяйственными делами, только не забывайте выделить время для отдыха.

РЫБЫ

Сейчас вам необходим полноценный отдых. Следите за своей речью, нечаянно оброненное слово может быть использовано недоброжелателями.