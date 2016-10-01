Астрологический прогноз с 1 по 7 октября

01.10.2016 07:15

ОВЕН

На этой неделе Овнам лучше не предпринимать активных действий. Этот период очень подходит для романтических отношений. Немного могут раздражать бытовые проблемы.

ТЕЛЕЦ

Первые дни новой недели могут принести Тельцам либо прилив энергии, либо упадок сил. Понедельник - травмоопасный день. Будьте осторожны. Наиболее удачным будет четверг. Вероятны приятные встречи, новые знакомства.

БЛИЗНЕЦЫ

Появится желание проявить инициативу, но её могут не поддержать. Следует сохранять и накапливать энергию, а также заниматься своим здоровьем. Хорошее время для поездок, решения вопросов, связанных с оформлением документов.

РАК

Период сниженной активности. В то же время вероятна прибыль, особенно во вторник. В вопросах правильного питания будьте особо избирательны.

ЛЕВ

Продуктивными, но напряжёнными выдадутся первые дни октября. Постарайтесь не провоцировать конфликтные ситуации. В целом довольно ровная, спокойная неделя.

ДЕВА

Надо быть готовыми к тому, что в начале недели ваши планы могут реализоваться не в полной мере. Но затем, постепенно, всё задуманное будет воплощаться. Неделя благоприятна для приобретения чего-либо нового.

ВЕСЫ

Запланированные поездки и переговоры могут не оправдать ожиданий. Хорошее время для знакомств, культурных мероприятий. В начале месяца ваши планы могут резко меняться, внезапно появятся неотложные дела.

СКОРПИОН

Стремление Скорпионов к ярким впечатлениям может привести к авантюрам, имеющим не всегда желательное продолжение. Самый удачный день - 3 октября.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам стоит проявлять инициативу и напор. Соблюдайте повышенную осторожность на дороге, в остальном неделя позитивна.

КОЗЕРОГ

Начало октября пройдёт в хлопотах и заботах. Вероятны неожиданные встречи. Легко помириться и достичь компромисса в любом вопросе можно во вторник.

ВОДОЛЕЙ

Звёзды обещают Водолеям яркое и насыщенное начало недели. В эти дни возможны крупные траты.

РЫБЫ

В выходные назреет необходимость решать какие-то домашние вопросы. Начало новой недели позитивно для активных действий и укрепления здоровья. Пятница - очень удачный день для выстраивания отношений, приёма гостей.