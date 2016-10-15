Астрологический прогноз с 15 по 21 октября

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ОВЕН
Хорошие перспективы для удачных идей, связей с влиятельными людьми. Общение может быть затруднено эмоциями. Сумейте себя обуздать, меньше критики и больше позитива!
ТЕЛЕЦ
Особое внимание уделяйте отношениям. Они будут взаимовыгодными. Не рискуйте своим материальным благосостоянием, осмотрительно оформляйте кредиты, берите в долг, делите имущество.
БЛИЗНЕЦЫ
Не принимайте близко к сердцу сложностей, связанных с домом, семьёй и недвижимостью. Пусть вас не до конца понимают, это - временно. Постарайтесь содействовать близким людям в их заботах.
РАК
Удачными будут дела, связанные торговлей и обучением. События на работе затронут не только карьеру, но и здоровье.
ЛЕВ
Не стоит огорчаться, если ваши финансовые планы, идеи и возможности не вполне реализовались. Может быть, это только к лучшему - они могли отвлечь вас от насущных проблем.
ДЕВА
Ваше личное обаяние сейчас может сильно пригодиться и даже принесёт выгоду. Перспективны активные действия в делах дома, семьи, а вот с карьерой - сложнее.
ВЕСЫ
В финансовых делах будьте рассудительными. Используйте жизненный опыт. Тщательнее взвешивайте информацию.
СКОРПИОН
Вероятны полезные знакомства. Но ожидать помощи от других людей не стоит. Всё делайте только своими силами.
СТРЕЛЕЦ
Не стоит ввязываться в споры, связанные с деньгами. На данном этапе они могут затянуться. Лучше сконцентрируйтесь на творчестве, каком-нибудь хобби.
КОЗЕРОГ
Очень может быть, что вам не захочется что-то делать. Но это необходимо. Постарайтесь мало-помалу справляться с рутинными делами. Иначе зимой они напомнят о себе.
ВОДОЛЕЙ
Вы можете добиться значительных результатов в сфере, связанной с недвижимым имуществом. Поменьше полагайтесь на удачу, рискуйте продуманно. Могут помочь давние знакомые.
РЫБЫ
На семейном фронте будет всё не так гладко, как хотелось бы. Но скоро всё стабилизируется. Старайтесь находить верные решения. Ставьте перед собой практичные цели.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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