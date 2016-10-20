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Астрологический прогноз с 22 по 28 октября
ОВЕН
Труд на благо семьи на этой неделе принесёт хорошие результаты: покупки в дом, ремонт, уборка, всё будет со знаком плюс. Вы легко найдёте общий язык и общие интересы с разными людьми.
ТЕЛЕЦ
Вас неожиданно могут обвинить в скупости, но это лишь желание «жить по средствам» и учёт жизненного опыта, который говорит о том, что транжирство не приносит вам счастья и благоденствия. Важной частью жизни может стать «человек из прошлого»: любимый или чем-то близкий.
БЛИЗНЕЦЫ
В это время не рекомендуется заключать какие-либо договоры. Подождите немного. В том, что позитивно или неудачно складываются сейчас события, есть большая доля и вашего участия.
РАК
То, что вас сейчас более всего интересует, станет вашим основным делом в последующие два года. Если вы сейчас займётесь собственным здоровьем и имиджем, не ошибётесь.
ЛЕВ
На первое место выходят семейные дела или строительство, закладка фундамента нового дела, карьеры. В связи с этим и отношения с теми, от кого вы зависите, становятся достаточно важными.
ДЕВА
На этой неделе высока вероятность появления неуверенности. Преодолеть её позволит особое внимание к себе: выглядеть «с иголочки», составить программу оздоровления и начать её выполнять.
ВЕСЫ
Даже в самом узком, родственном или служебном кругу, представители этого знака будут добиваться влияния и пользоваться им. Наиболее показательные и удачные дни: вторник и среда.
СКОРПИОН
Люди умственного труда максимально проявят свои аналитические способности. Это не останется незамеченным окружающими. Люди с творческой жилкой также смогут удачно себя реализовать.
СТРЕЛЕЦ
Если вы почувствовали на этой неделе укол самолюбия, тут что-то не так: ищите, в чем вы «не дотягиваете». Не сетуйте, учитесь на ошибках.
КОЗЕРОГ
Ощущение стабильности и надёжности постепенно появится в той части жизни, что связана с повышением образования, социальными гарантиями, взрослыми детьми и статусом. Пусть сначала это будут мелкие события, они станут началом чего-то большего.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе следует быть крайне практичными, обязательными и сдержанными людьми, иначе останетесь в убытке: моральном или материальном.
РЫБЫ
Энергетика космоса усиливает ваши сильные качества: способность устанавливать, поддерживать и развивать взаимоотношения. Неделя хороша для встреч с родственниками, друзьями.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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