Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября

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ОВЕН
Овнам следует подумать над тем, как сделать свою работу более творческой, чтобы она не превратилась в обузу. Личные отношения обещают стать стабильными и предсказуемыми.
ТЕЛЕЦ
Тельцы будут вести активный образ жизни. Их работоспособности и терпению можно будет только позавидовать. Укрепление отношений с окружающими поспособствует жизненной стабильности и душевному спокойствию.
БЛИЗНЕЦЫ
Помощь друзей и поддержка родственников поможет избавиться от насущных проблем. Отношения с любимым человеком могут ухудшиться из-за того, что Близнецы станут уделять им мало внимания.
РАК
Следует избегать ненужной болтовни, которая может забрать слишком много полезного времени. Раки будут вполне довольны своими достижениями на работе. А вот на личном фронте перемен пока не предвидится.
ЛЕВ
Стремясь воплотить в жизнь свои честолюбивые мечты, Львы могут столкнуться с противостоянием со стороны недоброжелателей. Но если они не испугаются препятствий - всё завершится с пользой для них.
ДЕВА
Намечаются перспективы долгожданных перемен во многих сферах жизни. Хорошее время для перехода на другую работу. Особенно, если Девы будут к этому готовы морально и психологически.
ВЕСЫ
Очень благоприятная неделя для построения личных отношений. Многие смогут встретить свою вторую половинку. Неделю могут слегка омрачить дискуссии и разногласия по поводу финансовых вопросов.
СКОРПИОН
Довольно спокойная неделя, которая поможет направить жизнь в правильное русло. Откровенный разговор по душам поможет Скорпионам восстановить отношения и улучшить взаимопонимание с близкими.
СТРЕЛЕЦ
Возможны досадные недоразумения в отношениях с коллегами и начальством, которые удастся уладить при посредничестве третьего лица. В личных отношениях ожидает временный застой. Предвидятся хорошие заработки.
КОЗЕРОГ
Хороший период, чтобы наладить и укрепить отношения с близкими и дальними родственниками. Неделя благоприятна для продвижения по социальной лестнице.
ВОДОЛЕЙ
Неожиданные перемены могут заставить слегка поволноваться. Многие Водолеи приобретут новых знакомых, которые окажутся весьма полезными.
РЫБЫ
Появятся новые идеи, воплотить в жизнь которые им помогут близкие люди. Ожидаются вынужденные серьёзные траты на нужды семьи.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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