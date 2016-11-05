Астрологический прогноз с 5 по 11 ноября

05.11.2016 07:10

ОВЕН

Овнам следует подумать над тем, как сделать свою работу более творческой, чтобы она не превратилась в обузу. Личные отношения обещают стать стабильными и предсказуемыми.

ТЕЛЕЦ

Тельцы будут вести активный образ жизни. Их работоспособности и терпению можно будет только позавидовать. Укрепление отношений с окружающими поспособствует жизненной стабильности и душевному спокойствию.

БЛИЗНЕЦЫ

Помощь друзей и поддержка родственников поможет избавиться от насущных проблем. Отношения с любимым человеком могут ухудшиться из-за того, что Близнецы станут уделять им мало внимания.

РАК

Следует избегать ненужной болтовни, которая может забрать слишком много полезного времени. Раки будут вполне довольны своими достижениями на работе. А вот на личном фронте перемен пока не предвидится.

ЛЕВ

Стремясь воплотить в жизнь свои честолюбивые мечты, Львы могут столкнуться с противостоянием со стороны недоброжелателей. Но если они не испугаются препятствий - всё завершится с пользой для них.

ДЕВА

Намечаются перспективы долгожданных перемен во многих сферах жизни. Хорошее время для перехода на другую работу. Особенно, если Девы будут к этому готовы морально и психологически.

ВЕСЫ

Очень благоприятная неделя для построения личных отношений. Многие смогут встретить свою вторую половинку. Неделю могут слегка омрачить дискуссии и разногласия по поводу финансовых вопросов.

СКОРПИОН

Довольно спокойная неделя, которая поможет направить жизнь в правильное русло. Откровенный разговор по душам поможет Скорпионам восстановить отношения и улучшить взаимопонимание с близкими.

СТРЕЛЕЦ

Возможны досадные недоразумения в отношениях с коллегами и начальством, которые удастся уладить при посредничестве третьего лица. В личных отношениях ожидает временный застой. Предвидятся хорошие заработки.

КОЗЕРОГ

Хороший период, чтобы наладить и укрепить отношения с близкими и дальними родственниками. Неделя благоприятна для продвижения по социальной лестнице.

ВОДОЛЕЙ

Неожиданные перемены могут заставить слегка поволноваться. Многие Водолеи приобретут новых знакомых, которые окажутся весьма полезными.

РЫБЫ

Появятся новые идеи, воплотить в жизнь которые им помогут близкие люди. Ожидаются вынужденные серьёзные траты на нужды семьи.