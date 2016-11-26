Астрологический прогноз с 26 ноября по 2 декабря

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ОВЕН
Днём Овны будут воплощением жизненного успеха, а по вечерам на них будут накатывать грусть и меланхолия. Овнам следует заняться своим самочувствием и избегать переутомления.
ТЕЛЕЦ
Чем бы представители этого знака не занимались, они будут проявлять инициативность и изобретательность. Предстоит решить несколько сложных вопросов, от которых будет зависеть их дальнейшее финансовое благополучие.
БЛИЗНЕЦЫ
Этот период благоприятен для решительных поступков, которые могут повлечь за собой хорошие жизненные перемены. Близнецам желательно поменьше прислушиваться к тому, что говорят окружающие.
РАК
Будут иметь хорошие перспективы творческие начинания. Возможны финансовые поступления, которые могут прийти из самых разных источников.
ЛЕВ
Львы будут уставать от интенсивного темпа жизни и нуждаться в отдыхе. Эта неделя окажется достаточно сложной: возникнут вопросы, требующие немедленного разрешения.
ДЕВА
У Дев может усилиться склонность осуждать окружающих. Следует стараться сдерживать себя, чтобы потом не искать сложные пути к примирению. Есть шанс улучшить своё финансовое благополучие благодаря появлению дополнительных возможностей заработка.
ВЕСЫ
Если Весы затеют какие-либо преобразования, им необходимо быть предусмотрительными. В противном случае их действия могут привести совсем не к тому результату, на который они рассчитывали.
СКОРПИОН
Грядущие семь дней предвещают Скорпионам перемены в личной жизни. Возможны судьбоносные знакомства или, наоборот, расставания.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе Стрельцы не должны ожидать, что общество воспримет все их поступки адекватно. Придётся прислушаться к мнению мудрых людей и пересмотреть свои планы на будущее.
КОЗЕРОГ
Козероги будут умело лавировать в жизненной суете и получат возможность выбора, что позволит им иметь немалый успех в любви и в работе. Некоторая неудовлетворённость может быть связана с тем, что реальные успехи всё же не вполне будут соответствовать ожидаемым.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи постоянно будут ощущать себя не в своей тарелке. Следует стараться вести себя немного скромнее и никому не навязывать собственное мнение.
РЫБЫ
Жизнелюбие и оптимизм станут Рыбам основными помощниками во всех делах, которыми они будут заниматься на этой неделе. Лёгкое отношение к жизни поможет разрешить все трудности.
Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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