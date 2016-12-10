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Астрологический прогноз с 10 по 16 декабря
ОВЕН
Похоже, без вас дела не сдвинутся с мёртвой точки. Практически всё, что вы задумывали, сбудется, поэтому, прежде чем загадывать желание, поразмыслите, что действительно вы хотите получить.
ТЕЛЕЦ
Довольно хлопотный период. Будьте осмотрительнее в высказываниях, окружающие могут оказаться излишне восприимчивы к вашим словам.
БЛИЗНЕЦЫ
Не бойтесь задать вопрос, звёзды говорят, что вы получите положительный ответ. Если у вас есть интересные идеи, то они должны оказаться востребованными и прибыльными.
РАК
Ваша удача будет зависеть от того, какие отношения вы сумеете построить с влиятельными людьми. Получится заручиться их поддержкой - считайте, что дело в шляпе.
ЛЕВ
Уверенность в своих силах поможет в преодолении всяческих сложностей. Но любые задачи желательно решать максимально бесконфликтным способом, пусть даже это займёт больше времени.
ДЕВА
Вы едва будете успевать воспринимать всё новое, что будет происходить вокруг. Не суетитесь и не забывайте об отдыхе.
ВЕСЫ
Постарайтесь не цепляться за своё прошлое, каким бы блестящим оно ни казалось. Возможен не совсем приятный разговор с малознакомыми людьми либо начальством, но зато вы сможете добиться приемлемых для себя материальных условий.
СКОРПИОН
На этой неделе вам рекомендуется выделить из всех дел главное и со всем свойственным вам упрямством сконцентрироваться на нём. Даже самый непростой вопрос не устоит под вашим напором.
СТРЕЛЕЦ
Желательно заняться решением семейных проблем, не позволяйте беспочвенным сомнениям беспокоить вас. Вам вполне по силам создать вокруг себя гармоничную обстановку и дарить окружающим людям тепло и радость.
КОЗЕРОГ
Ваша идея, воплощённая в реальность, начнёт приносить плоды. Вы можете открыть для себя новые творческие или рабочие аспекты, но учтите, что для этого необходима сосредоточенность и комфортная обстановка.
ВОДОЛЕЙ
Могут случайно обнаружиться давно пропавшие вещи. На этой неделе не стоит затевать особо хлопотные дела.
РЫБЫ
Не бойтесь трудностей и препятствий, вам удастся их легко преодолеть. В понедельник реализацию замыслов имеет смысл начать уже с утра - не тратьте время попусту. Прекрасное время для построения планов на будущее и первых шагов для их осуществления.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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