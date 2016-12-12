Гороскоп на 2017 год для мужчин и женщин рожденных в год Петуха

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Петух - десятый знак китайского гороскопа.

- десятый знак китайского гороскопа. Год Петуха по китайскому календарю: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017…

по китайскому календарю: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017… Девиз петуха : "Я знаю!"

: "Я знаю!" Соответствующий году Петуха знак зодиака : Дева.

: Дева. Благоприятное время суток : 17.00 - 19.00.

: 17.00 - 19.00. Цвет : светло-серый.

: светло-серый. Драгоценный камень: цитрин.

Гороскоп на 2017 год для мужчин рожденных в год Петуха.

Мужчины-Петухи славятся безудержной смелостью, гордостью и независимостью. Они командиры везде и во всем, на работе и дома, поэтому зачастую Петухи занимают высокие должности или руководящее посты. Петуху с легкостью удается достигать самых высоких вершин. Они стараются не проявлять свои слабые стороны характера и маскируют их красноречием, шикарным внешним видом и неутомимой энергией.

Для мужчин-петухов очень важна их самооценка и оценка окружающих, они во всем хотят быть лучше всех. Их нужно постоянно хвалить, иначе они могут впасть в депрессию.

Известно, что мужчины рожденные в год Петуха коварные обольстители, которым ничего не стоит влюбить в себя любую красавицу. Если их бросят, они не будут долго страдать и быстро найдут замену. Секрет долгих отношений с мужчиной-петухом заключается в умении уважать его и поддерживать во всем. Если избранница будет обладать такими качествами - семья обещает быть прочной.

Гороскоп на 2017 год для женщин рожденных в год Петуха.

Женщина-Петухи - яркая, неординарная личность, которая любит эксперименты и часто меняет свой образ. Ее умение себя подать в самом лучшем свете, делают ее неотразимой. Хватает одного раза взглянуть на такую девушку, чтобы понять, что теперь ее не забудешь никогда.

У женщин рожденных в год петуха присутствует широкий кругозор и неординарные способности оратора, которые позволяют ей всегда на виду и в центре внимания. Женщин-петухов принято считать душей компании.

На работе эти личность обладают настоящей мужской хваткой. Стремление взять все под свой контроль помогают им достигать заданных целей.

Женщины-петухи в любви любят постоянство. Они с легкостью справляются с ролью хозяйки и матери. Известно, что эти девушки обладают очень сильным чувством ревности, поэтому главное для их вторых половинок - не давать повода ревновать, иначе скандала не миновать.

Источник: kp.ua.