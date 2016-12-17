Астрологический прогноз с 17 по 23 декабря

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ОВЕН
Перед наиболее предприимчивыми и максимально активными Овнами откроются интересные перспективы. Появится возможность завести новые полезные знакомства и сделать рывок в карьере.
ТЕЛЕЦ
Тельцы активно включатся в работу, поражая своей трудоспособностью и выносливостью окружающих. В отношениях с близкими людьми им следует избегать излишней жёсткости и принципиальности, которые могут привести к конфликту.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе Близнецам будет хватать и острых ощущений, и романтики. Постарайтесь не вести себя слишком самодовольно - это может вызвать у некоторых обиду и возмущение.
РАК
Эмоции могут захватить Раков настолько, что они не совсем будут отдавать себе отчёт в своих действиях и поступках, что чревато ошибками, которые потом будет нелегко исправить. Поэтому, главное - держать себя в руках и не терять головы.
ЛЕВ
Довольно неплохая неделя, так как почти любое начинание окажется результативным и успешным. Львы в основном будут заняты наведением порядка в своих личных делах и отношениях.
ДЕВА
Эта неделя обещает успех в каком-то общественно полезном деле. Любовью и вниманием противоположного пола Девы тоже обижены не будут, чему во многом будет способствовать их романтический настрой.
ВЕСЫ
На этой неделе у Весов могут появиться новые творческие увлечения. Следует беречь своё здоровье и быть осторожными в поездках и путешествиях.
СКОРПИОН
Замечательная неделя для Скорпионов - они смогут вплотную приблизиться к исполнению своей давней мечты, а то и воплотить наконец её в действительность. Возможно обострение отношений с членами семьи.
СТРЕЛЕЦ
Очень вероятно какое-то радостное событие, касающееся всех членов семьи. Большинство начинаний Стрельцов на этой неделе будут основательными и перспективными.
КОЗЕРОГ
Козероги будут стремиться к самостоятельности и уединению. К тому же, на этой неделе они будут заняты делом, которое потребует вдохновения и сосредоточенности.
ВОДОЛЕЙ
Эта неделя будет благоприятна прежде всего в финансовом отношении. Прежние усилия наконец-то дадут свои плоды.
РЫБЫ
Положительную роль на этой неделе сыграет дружеская взаимовыручка, благодаря которой Рыбы смогут выйти победителями из самых сложных жизненных баталий.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю
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