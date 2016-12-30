Прогноз-2017: Нас чекає непростий рік прозорих кроків

30.12.2016 07:05

Відомий астролог Наталя Коваленко (фіналіст «Битви екстрасенсів-2008», яка після окупації Донецька переїхала до Львова і перейшла на українську мову, вважаючи, що в час, коли йде війна з російським агресором, наша мова є своєрідною зброєю, яка допомагає активувати генетичний код українців), впевнена, що зараз йде не просто війна між Росією та Україною. «Це - велика битва між минулим і майбутнім, - говорить пані Наталя. - І щоб перемогти, нам потрібно постійно йти вперед. Коли мене запитують, коли кінець війні, я завжди відповідаю: «Само собою це не минеться. Треба кожному з нас докладати багато зусиль, міняючи себе, свою країну, світ навколо себе - на краще. Це дуже непростий процес, дуже болісний. Але без змін та зусиль не буде перемоги».

Якщо звертатися до зірок, то вони кажуть наступне: ми входимо в новий рік з небезпечною позицією Марсу (планета війни). Він стоїть у знаку Риб, поєднується з Нептуном. Позиція ця вказує на те, що у 2017-му буде багато чого алогічного, емоційного.

«Можуть постраждати невинні, буде багато помилок, багато зайвих емоцій, спокуса агресії, - каже астролог. - Світ чекають незрозумілі, страшні вбиства, теракти. Це буде непростий рік, який треба просто пережити».

Щодо України, то наша держава підсилить свої позиції, впевнена пані Наталя. «Те, що відбулося с «ПриватБанком» - лише початок, - говорить вона. - Можуть бути інші акти націоналізації. Держава підсилює свій вплив, лібералізації не буде, скоріше, все стане жорсткіше. Або ти працюеш на державу, або постраждаеш. Будуть протести, але вони не матимуть сили. Цей рік не для Майдану. Перевибори можливі, але лише за законом і відносною згодою всіх сторін».

Астролог вважає, що керманичі держави будуть робити багато чого корисного, але це сприйматиметься народом доволі негативно. Оцінити зміни можна буде лише з часом...

«Роль України у світовому масштабі будет укріплюватися. Безвіз у нас точно буде, - говорить пані Наталя. - А ще в 2017-му році український народ відчує світову підтримку набагато більш, ніж раніше. Буде видно, куди йдуть гроші закородонної допомоги. Нас чекає такий собі рік прозорих кроків».

ОВЕН

(21.03 - 20.04)

Рік дуже несподіваний і дуже напружений. Люди цього знаку мають в 2017-му, мабуть, найбільш проблем. Багато можуть втратити через суди. Якщо є така можливість, краще відкласти слухання на рік... Не дуже добрий рік для здоров'я. Треба бути готовими до всього: небезпека йде з багатьох фронтів і щоб боронитися, потрібно набратися сил.

ТІЛЕЦЬ

(21.04 - 21.05)

Головна планета Тільця - Венера, яка в наступному році має дуже слабку позицію. Вона самотня. І це найбільш має значення для Тільців. Рік для друзів, але не для кохання. Багато хто може стати самотнім. Можливі такі собі дружні шлюби (дружили-дружили - і одружилися). У фінансовому плані - гарний рік. Поталанить в бізнесі. Оскільки буде не до «амурів», звільниться простір для роботи.

БЛИЗНЮКИ

(22.05 - 21.06)

Успішний рік для тих сфер, в яких Близнюки зацікавлені. Новий президент США Трамп - Близнюк - і він «всіх зробить». Представників цього знаку чекає кар'єрний зріст, успіх у всіх сферах, які потребують абміцій. В особистому житті теж все добре. Насичений рік, багато змін, але вони - на користь. Близнюки відчують таку силу, якої в них давно не було.

РАК

(22.06 - 22.07)

Планети, які завжди трохи будоражать Раків, роблять їх полохливими та занадто обачними, в 2017-му - в слабких позиціях. Раки можуть вести себе досить холоднокровно, виважено. Зірки допоможуть вилікуватись від якихось хвороб, пов'язаних з емоційним станом. Від Раків, які мають творчі обдарування, Муза піде геть. Али їх це не дуже засмутить - вони зможуть знайти себе в інших справах, більш земних. І досягнуть в них не аби якого успіху.

ЛЕВ

(23.07 - 23.08)

Дуже бурхливий рік щодо особистого життя. Не будуть знати, кому надати перевагу. Розбігатимуться очі. Леви стануть дивиться на людей трохи простіше, не так прискіпливо, як раніше. Можуть багато віддати в цьому році тим людям, які, на їхню думку, цього варті. Чекає успіх в роботі - підвищення, зміни на краще. Можуть статися серйозні подорожі. Доведеться вирішувати проблеми братів та сестер.

ДІВА

(24.08 - 23.09)

Дуже вдалий рік. В роботі - можливі суттєві підвищення зарплат, пропозиції щодо кар'єрного зросту, від яких не можна відмовлятися. В особистому житті події сприймаються дуже емоційно. Вихор емоцій, якісь непритаманні їм вчинки. Будуть виявляти активність, навіть можуть зробити пропозицію руки та серця, хоча раніше не наважувалися. Діви в 2017-му набирають силу, стверджуються. Все в них вийде.

ТЕРЕЗИ

(24.09 - 23.10)

Як і в Овнів, - дуже великі та несподівані проблеми. Але якщо Овни зможуть їх подолати самі, то Терези - ні. Треба когось підключати, волати про допомогу. З гарного - можуть вирішити проблеми з житлом, хоча й доведеться понервуватися. А ще Терезам щось перепаде від батьків. Багато контактів, не аскетичний рік у особистому житті. Але кількість не перейде в якість.

СКОРПІОН

(24.10 - 22.11)

Представники цього знаку проведуть наступний рік дуже емоційно, на межі. Можливо, доведеться дуже часто комусь щось доводити. Це стосується і роботи, і особистого життя. Навіть у транспорті емоції можуть «розривати». Матеріальна частина - я б рекомендувала далекі контакти. Закордонні поїздки підуть на користь, дуже вдалі. Щодо здоров'я та особистого життя - все в звичайному режимі.

СТРІЛЕЦЬ

(23.11 - 21.12)

Дуже активний рік - будуть глобальні зрушення, відкриється багато можливостей. Можуть зробити неможливе. Будуть стріляти у всі напрямки, влучаючи в «яблучко». Треба робити серйозні речі, тому що 2017-й для представників цього знаку - рік, коли вони працюють на перспективу. Будуть багатіти, а гроші досить часто витрачати на родичів. Але лімітів немає - щось віддадуть, а з іншого боку до них щось гарне знов прийде. Можуть забажати отримати ще одну вищу освіту. Бажання постійного росту.

КОЗЕРІГ

(22.12 - 20.01)

В 2017-му Козероги успішні в плані руйнування. Таки собі «санітари лісу», термінатори. Ліквідують багато паганого, що заважало їм жити. Руйнація проходить і в самих Козерогах. Їхнє життя може досить помітно змінитися: місце проживання, робота, відносини. Ті Козероги, які захищають Україну, можуть дати ворогу так, що стане жарко небу. Войовничі, успішні, можуть вийти з боїв майже неушкодженними... В матеріальному плані багато зрушень. Взагалі-то Козероги - логіки, але в 2017-му можуть щось таке вигадати, особливо у березні.

ВОДОЛІЙ

(21.01 - 18.02)

Більш пощастить жінкам-Водоліям (Венера і Місяць в цьому знаку). Одружаться, познайомляться, розведуться - все, що забажають. Знак контактний, але в цьому році якось дуже багато людей біля нього. Треба «фільтрувати», бо будуть грузити голови (особливо Водоліям-чоловікам). А ось в матеріальному плані - завал. Не рекомендувала б нічого дорогого купувати, бо можете заплатити подвійну ціну.

РИБИ

(19.02 - 20.03)

Накопичення трьох планет (Нептун, Марс, Хірон) - дуже важко для цього знаку. Накриє конкретно. Не всі Риби витягнуть, можуть зламатися. Потребують підримки, тому треба брати на себе частину їхньої ваги. Проблеми із здоров'ям (потрібні лікування, відпочинок), можуть бути несподівані фінансові втрати. Великі препони на шляху до тих чи інших справ. Можливо, треба шукати обхідні маршрути та частіше покладатися на інтуіцію.

Підготував Андрій КРИВЦУН.