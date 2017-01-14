Астрологический прогноз с 14 по 20 января

14.01.2017 08:15

ОВЕН

Возникнет потребность сблизиться с другим человеком, одновременно вы будете пытаться сохранить независимость. Не принимайте на этой неделе важных решений.

ТЕЛЕЦ

Не всё пойдёт по плану, но результаты порадуют. В выходные найдите для себя дела, которые помогут отвлечься от пока нерешаемых проблем.

БЛИЗНЕЦЫ

Появятся новые заманчивые идеи и планы. Но внимательно следите за ходом развития каждой ситуации. Можете легко оказаться в тупиковой ситуации, но пока и не стоит делать выбор - через несколько дней всё может решиться само собой.

РАК

Можно делать приобретения, менять что-то в своём доме. В личной жизни тоже намечаются позитивные перемены. Не уходите от откровенного разговора в среду.

ЛЕВ

Не распыляйте свои силы на второстепенные дела. В понедельник неожиданная информация может направить ваше внимание на что-то новое.

ДЕВА

Увеличиваются доходы, но могут возрасти и ваши расходы. Впереди много дел, а сейчас у вас есть возможность отвлечься от забот, снять напряжение, провести больше времени на природе. Неделя благоприятна для поездок.

ВЕСЫ

Вам хорошо будут удаваться дела, где вы сможете проявить свои творческие способности. В личных отношениях к выходным могут накопиться претензии к партнёру. Сбавьте обороты и направьте свою энергию на достойные цели.

СКОРПИОН

Предстоит столкнуться с внешним или внутренним испытанием, когда перестанут работать некоторые привычные схемы отношений. Не торопитесь проявлять инициативу, но и не удерживайте то, чему вышел срок.

СТРЕЛЕЦ

Ваши решения и их осуществления будут проходить на одном дыхании. Эмоции во многом будут определять развитие событий.

КОЗЕРОГ

Вам необходимо чётко определить предстоящие задачи. Возможности расширяются, но пока для вас горит жёлтый сигнал светофора перед включением зелёного. Проявите мудрость и сдержанность в спорных ситуациях. Через несколько дней компромиссное решение найдётся.

ВОДОЛЕЙ

Ваши фантазии могут оказаться не такими уж беспочвенными и приблизят вас к оригинальному решению трудного вопроса. Впереди хорошие перспективы и ради них стоит потрудиться.

РЫБЫ

Начинается благоприятный период, в течение которого вы сможете решить ранее отложенные вопросы. Планируйте важные мероприятия на среду. А вообще на этой неделе хорошо избавляться от вредных привычек или ненужных вещей.