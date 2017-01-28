Астрологический прогноз с 28 января по 3 февраля

28.01.2017 07:05

ОВЕН

Непростой эмоциональный период ожидает вас. Ничего плохого не произойдёт, но душевное состояние будет оставлять желать лучшего. Тщательно следите за здоровьем: старые болячки могут внезапно напомнить о себе.

ТЕЛЕЦ

В ближайшее время вас ждёт головокружительный роман, но его продолжение маловероятно. Замужним женщинам стоит задуматься о налаживании взаимопонимания с супругом. Хороший период для начала изучения чего-нибудь нового.

БЛИЗНЕЦЫ

Сохраняйте терпение и действуйте планомерно. Избыток энергии (как и её отсутствие) может привести к необдуманным шагам. Если сомневаетесь в чём-то, попросите совета у своей второй половинки.

РАК

Неделя более благоприятна для достижения поставленных целей, поездок и непродолжительных путешествий. Вы исполните всё задуманное.

ЛЕВ

Соблюдайте диету или по крайней мере исключите из рациона жирные продукты и любимые десерты. Это не значит, что придётся голодать. Просто знайте меру.

ДЕВА

Если вам необходимо продать или обменять квартиру, оформить перепланировку или заняться приватизацией, тогда действуйте! Любые вопросы, связанные с куплей-продажей, вы решите на редкость быстро.

ВЕСЫ

Не исключено, что именно сейчас вам предстоит разговор с кем-то по душам. Этот человек сыграет знаковую роль в ваших отношениях, особенно если в последнее время вы не очень хорошо общались.

СКОРПИОН

В любой из сфер семейной жизни могут возникнуть серьёзные вопросы, поэтому не расслабляйтесь. Лишний раз спросите у близкого человека, как дела, предложите свой совет или помощь.

СТРЕЛЕЦ

Проблемы, которые преследовали вас, совсем скоро разрешатся. Произойдёт это не без помощи влиятельного покровителя. Когда всё закончится, не забудьте поблагодарить тех, кто принял непосредственное участие в вашей жизни.

КОЗЕРОГ

Старайтесь не планировать на ближайшие недели серьёзных дел и важных встреч. Сейчас вам нужны отдых и покой. Исключите из своей жизни источники стресса и побудьте наедине с собой.

ВОДОЛЕЙ

За новые дела беритесь без страха, и у вас всё непременно получится. Не забывайте следить за поведением детей, внуков. Возможно, настала пора провести с ними воспитательную беседу.

РЫБЫ

Мир и покой будут царить в вашей семье. У предприимчивых Рыб возможны выгодные сделки.