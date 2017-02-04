Астрологический прогноз с 4 по 10 февраля

04.02.2017 07:05

ОВЕН

Отнеситесь серьёзно к любым разговорам и новостям. Их будет очень много. Не все они придутся по душе. Из-за них придётся действовать мгновенно и непредсказуемо. Это придаст вам азарта.

ТЕЛЕЦ

Силы и время потребуется на всё! Настройтесь на то, что в ближайшие недели вам придётся действовать в финансовых вопросах решительней и быстрей, чем вы привыкли. Не хотите? Решите основные денежные вопросы незамедлительно.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя повышенной травмоопасности. Сократите передвижения, будьте осторожней на дороге. Действовуйте не спеша. Вам больше по душе быстрое развитие событий. Останьтесь дома и займитесь личными делами.

РАК

С каждым днём Луна прибавляет вам сил. У вас будет просыпаться интерес к окружающему миру. Вы будете мечтательны, а некоторые и романтичны. Вы будете готовы решать конфликты и крупно менять свою жизнь.

ЛЕВ

У вас будет много дел и поручений, общих планов с другими людьми. Будьте осторожны с алкоголем и лекарствами. Не верьте всем обещаниям.

ДЕВА

Не мешало бы заняться здоровьем: оздоровительные мероприятия, начатые на этой неделе, принесут максимум пользы. А в остальном вы будете делить время между занятиями для души и обязанностями.

ВЕСЫ

У вас будет много жизнелюбия. Выстраивайте отношения, ходите на свидания, проводите время вместе с любимым человеком. Он будет для вас источником хорошего настроения и приятных эмоций.

СКОРПИОН

Вас ждёт много передвижений, общения и новостей - порой важных, а порой совершенно пустых. Будьте осторожны с транспортом. Учитывайте настроение окружающих. Некто будет нарываться на конфликт.

СТРЕЛЕЦ

Относитесь к жизни серьёзно, но знайте меру! Порой от мудрости и терпения будет зависеть многое. А порой вы будете зря загонять себя, воспринимая всё слишком всерьёз.

КОЗЕРОГ

От поездок и передвижений желательно воздержаться. Не давайте обещаний, вы не все их сможете выполнить.

ВОДОЛЕЙ

Наконец-то вы отодвинете на второй план чужие дела и займётесь тем, что нужно лично вам. Будет много мелких хлопот, но в целом неделя пролетит незаметно.

РЫБЫ

Вы наткнётесь на какую-то тайну и разгадаете её. Займитесь накопившимися домашними делами, требующими вашего внимания.