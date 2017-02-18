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Астрологический прогноз с 18 по 24 февраля
ОВЕН
Вы придёте к общему мнению с человеком, с которым не могли договориться. Знайте, если вам захочется совершить подвиг, то ничем хорошим это не закончится. Держите себя в руках.
ТЕЛЕЦ
Вы испытаете лёгкую тревогу из-за чужих финансовых дел. Может, вам не браться участвовать в них, если ситуация вам неприятна? Звёзды советуют не заниматься самолечением, а при первых признаках недомогания обратиться к врачу.
БЛИЗНЕЦЫ
В случае собственных затруднений, переговорите с соседями, знакомыми. Есть риск ссоры с друзьями. Пусть гроза уляжется.
РАК
Вы будете заняты разными обязанностями, а не тем, чем хотелось бы. Ждите финансовых новостей. Вы станете участниками события с большим энергетическим зарядом. Возможно, вас ждёт путешествие, либо появится важный человек издалека.
ЛЕВ
Обходите острые углы, не вмешивайтесь в чужие проблемы. Вам трудно признать, что мир не крутится вокруг вас. Но если вы найдёте в себе силы сказать: «Это не моё дело!», ваша неделя пройдёт куда благополучней.
ДЕВА
Звёзды советуют не пытаться переделать всё, даже если вам хочется, чтобы дом выглядел более уютным, а больше отдыхать. Среда - травмоопасный день и день ненужного риска с чужими деньгами.
ВЕСЫ
Новый период в вашей жизни принесёт вам новые обязанности. Можно начать курс лечения, в это время он будет особенно эффективен.
СКОРПИОН
Не ходите по магазинам, если не хотите потратить лишнего. Ждите гостей! Это будет неожиданно, но приятно, потому что к вам заглянут хорошие, а может, и почётные гости. Берегите здоровье, так как есть риск травмы или перенапряжения.
СТРЕЛЕЦ
Вы будете очень чувствительны ко всему, что касается вашей персоны. Особенно вас будет задевать недостаток почтения у окружающих. Звёзды рекомендуют вам общаться с теми, кто профессионально заинтересован быть любезным (прежде всего, в сфере услуг).
КОЗЕРОГ
События дома потребуют немедленного вмешательства. Да и вне родных стен не обойтись без вас. Что выбрать, решить можете только вы сами.
ВОДОЛЕЙ
Вы будете особенно подвижны, сообразительны и красноречивы. Воспользуйтесь этим, чтобы куда-то поехать, побегать по инстанциям, переговорить с нужными людьми.
РЫБЫ
Сложится удачная обстановка для тайных разговоров и новостей «по секрету». Не занимайтесь тем, что вы надеялись сделать быстро и легко. Зато если нужно решить сложный финансовый вопрос, это как раз подходящее время.
Теги: Донбасс, астрологический прогноз
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