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Астрологический прогноз с 25 февраля по 3 марта
ОВЕН
Вы будете в центре большинства событий. Всю неделю в ваши планы будут вмешиваться обстоятельства. Вы и сами можете кому-то спутать планы. Зато неделя даст большой простор для активности. Это вам несомненно понравится.
ТЕЛЕЦ
Вы узнаете о какой-то тайне своих знакомых, а может, и о том, что они не вполне с вами искренни. Разберитесь, почему сложилась такая ситуация.
БЛИЗНЕЦЫ
Сосредоточьтесь на работе. Там дела будут уверенно развиваться и идти вперёд. Творческих людей посетит вдохновение.
РАК
Отложите важные дела на потом. Отдыхайте, занимайтесь саморазвитием, думайте о возвышенных вещах. Не исключено, что обстоятельства сами вынудят вас к активности. В этом случае будьте осторожны, не проявляйте инициативы.
ЛЕВ
Желательно не заниматься финансовыми делами: они не двинутся с места, а в финансовой информации будет много путаницы. Лучше отметьте начало весны. Сделайте это оригинально. Кстати, крепкие напитки не пойдут вам на пользу.
ДЕВА
Прощайте близкому человеку его тайны, особенно если они вас не касаются. Можете рассчитывать на чужую помощь в покупке жилья, решении семейного конфликта и в ремонте.
ВЕСЫ
Скромные, смиренные люди с лёгким характером не почувствуют никаких неприятностей на этой неделе. Вам далеко до смирения? Вот и повод заняться самосовершенствованием.
СКОРПИОН
Обстоятельства неожиданно вмешаются в ваши планы, и вы не сделаете хорошо часть работы. Лучше, чтоб у вас было поменьше обязательств.
СТРЕЛЕЦ
Избегайте ввязываться в чужие проблемы: вы и не заметите, как уйдёте в них с головой, и вам будет трудно сохранить объективность. А ведь помочь вы сможете только в том случае, если у вас будет ясная холодная голова.
КОЗЕРОГ
Вы будете напряжённо решать, на чем сосредоточиться. Все дела потребуют полной самоотдачи. А тут ещё и окружающие будут предлагать свои советы.
ВОДОЛЕЙ
Ваша энергетика ещё недостаточно восстановилась. Избегайте лишней суеты. Займитесь домашними делами и уделите время членам семьи, это улучшит атмосферу в доме.
РЫБЫ
Вы совершите поступок, который удивит и вас самих. Появится повод гордиться собой! Можете завести новые знакомства, если не будете закрываться от мира дома.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю
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