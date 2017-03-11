Астрологический прогноз с 11 по 17 марта

11.03.2017 07:05

ОВЕН

Ваши вкусы и симпатии значительно изменятся. Будьте осмотрительны в выражении дружбы и любви - возможны ошибки. В любой ситуации вы не удержитесь, чтобы не высказать своё мнение.

ТЕЛЕЦ

Вы будете энергичны, инициативны и напористы. За что вы ни возьмётесь, у вас всё будет получаться. У ничем не занятых Тельцов лишняя энергия превратится в раздражительность. Ищите себе занятие!

БЛИЗНЕЦЫ

Вы будете решать важные вопросы. Для поддержания себя в тонусе вам нужно общение. Вашему обществу будут рады друзья. Вероятно, вы встретите кого-то из давних знакомых, кто был вам очень симпатичен.

РАК

Лучше всего вы будете себя чувствовать в привычной обстановке. События будут вращаться, в основном, вокруг домашних и семейных дел. Не начинайте пока ничего нового.

ЛЕВ

Вам нужно избегать рискованных мероприятий без необходимости, потому что они приведут к упадку сил. В среду вы сможете вернуться к ситуации, которая уже имела место в прошлом, и поступить иначе.

ДЕВА

Вам придётся разбираться в финансовых делах других людей. Часто будет попадаться информация, связанная с экстремальными ситуациями. Она не будет касаться вас и ваших близких. Постарайтесь меньше слушать разные «страшилки».

ВЕСЫ

Вы будете озабочены вопросами взаимоотношений. Люди, которые прежде были вам симпатичны, перестанут вам нравиться. Зато станут вызывать симпатию те, в ком раньше вы не видели ничего особенного.

СКОРПИОН

Малопродуктивная неделя для работы, кроме особо творческих Скорпионов. Вы будете ценить уединение, отдых на природе, вдали от суеты.

СТРЕЛЕЦ

Подходящая неделя для того, чтобы заканчивать начатое и заниматься несложной домашней работой, и неподходящая - для новых начинаний: переезда, сделки с недвижимостью, начала ремонта.

КОЗЕРОГ

Звёзды сулят успех в делах, связанных с внешним миром. Это подходящее время для обращения в инстанции, деловых переговоров, командировки. Но в пятницу и субботу выбирайте те занятия, которые не связаны с транспортом.

ВОДОЛЕЙ

Рекомендуется отложить на некоторое время новые начинания, финансовые дела и крупные покупки. Зато предстоящая неделя подходит для анализа трат и доходов, наведения порядка в домашней бухгалтерии.

РЫБЫ

Солнце добавит вам жизненной энергии и сделает вас заметными для других людей. Это благоприятная неделя для развития талантов, самосовершенствования.