Астрологический прогноз с 25 по 31 марта

25.03.2017 07:05

ОВЕН

Многие из вас будут близки к вершине карьеры. Будет и выбор - каким путём добиться цели.

ТЕЛЕЦ

Вас ждёт борьба между обязанностями и просьбой авторитетного человека. Вы возьмёте на себя дополнительную нагрузку, потому что вам будет неловко поступить иначе. Но всё же подумайте, действительно, ли это необходимо.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы будете неразборчивыми в дружбе. Не стоит сходу открывать душу новым знакомым, людям, о которых вы только узнали. Если у вас есть хобби, скорее всего, каждую свободную минуту вы посвятите ему. Там вы можете добиться чего-то грандиозного!

РАК

Представителям этого знака не рекомендуется увлекаться чем-либо чрезмерно. Как только почувствуете, что вас посетили «великие» идеи, гоните их прочь.

ЛЕВ

Суеты будет много - в процессе вы этого не почувствуете, но к концу недели накопится усталость. Чтобы не выбиться из сил, общайтесь поменьше. Судя по расположению планет, пользы от общения будет немного, даже если вам покажется, что это не так.

ДЕВА

Темой недели будут чрезмерные финансовые траты. В житейских ситуациях звёзды предупреждают о больших расходах на отдых, в личной жизни - о тратах на свидании, в финансовых делах - о спекуляциях.

ВЕСЫ

Вас ждёт очень неоднозначная неделя. С одной стороны, у вас будет море энергии - только горы сворачивать. С другой стороны, появится угроза вашему авторитету. Здесь вам придётся оправдать название своего Знака и найти равновесие.

СКОРПИОН

Вы столкнётесь с очень темпераментным человеком. Имейте это в виду, когда будете с кем-то общаться: собеседник может порадовать инициативой, а может ни с того ни с сего сорваться на вас.

СТРЕЛЕЦ

Рекомендуется не принимать участие в групповых проектах, массовых акциях и даже посиделках. В среду и четверг вас ждут хорошие новости, удачные разговоры и поездки.

КОЗЕРОГ

Будет небольшая сумятица в домашних делах и отношениях с членами семьи. Хорошее время для переезда или покупки жилья в ближайший месяц.

ВОДОЛЕЙ

Вы будете рассеяны при оформлении документов и за рулём. Соберитесь и не допускайте ошибок! На этой неделе особенно полезно пообщаться с друзьями и покровителями зрелого возраста: общение не будет тёплым, но даст много нужной информации.

РЫБЫ. Вы постепенно потеряете интерес к общественным событиям. Вам захочется посидеть дома, отдохнуть, навести порядок. Благоприятные дни для домашних хлопот.