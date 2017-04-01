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Астрологический прогноз с 1 по 7 апреля
ОВЕН
Вы увидите, что одной только работой над собой ничего не добиться - нужно что-то делать и во внешнем мире. Это придаст вам азарта. Нужно заметить, что вряд ли вас заинтересуют события, которые вас не касаются.
ТЕЛЕЦ
Предстоящую неделю можно сравнить с пробуждением от спячки. Вы будете вести себя смелее, чем обычно. Больше всего эти дни подходят для занятий спортом и другой физической активности.
БЛИЗНЕЦЫ
Вероятны проблемы как у друзей, так и у вас в связи с ними. Разбор вещей в шкафах и бумаг, другая мелкая однообразная работа подействует как медитация: отвлечёт от суеты и восстановит душевное равновесие.
РАК
Вы будете заняты преимущественно финансовыми делами. Но это не помешает вам пообщаться с энергичным и пробивным другом или поучаствовать в деятельности какой-нибудь группы в интересах дела.
ЛЕВ
Вы будете прямо идти к своей цели, и ничего, что ещё пару дней назад о ней и не подозревали - обстоятельства покажут, чем нужно заняться в первую очередь. Постепенно активность нужно будет снизить.
ДЕВА
Вы получите лёгкий пинок от жизни. Это не будет удар, который сбил бы вас с ног. Но его хватит, чтобы придать вам ускорения и донести, что пора действовать. Новые планы потребуют решительности.
ВЕСЫ
Постарайтесь вести себя по-весовски уклончиво и не отвечайте на агрессию тем же, иначе противостояние примет совсем уж невыгодное для вас направление. Старайтесь быстро заканчивать споры.
СКОРПИОН
Ускорятся дела, связанные с другими людьми. Чем азартней вы и они будете стремиться к общей цели, тем меньше сил останется на разногласия.
СТРЕЛЕЦ
Неделя пройдёт в атмосфере азарта и легкомыслия. Это совершенно не подходящие дни, чтобы заниматься важными вопросами. В семейных делах вы будете авторитарно гнуть свою линию.
КОЗЕРОГ
Переизбыток энергии может вылиться в потребность что-то менять, ломать, чинить, ремонтировать. Рассчитывайте силы, иначе начатое останется в полуразобранном состоянии.
ВОДОЛЕЙ
Будет благоприятна домашняя активность: семейный активный отдых, генеральная уборка и т.д. Не всё будет получаться так, как вы задумывали. Избегайте поездок и финансовых дел.
РЫБЫ
Вам станет остро не хватать Прекрасного в вашей жизни. Вы постараетесь компенсировать это. Любое дело будет даваться со скрипом и может потерять свою привлекательность. Решайте вопросы творчески.
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю
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