Астрологический прогноз с 8 по 14 апреля

08.04.2017 07:05

ОВЕН

Многое из происходящего вокруг будет иметь отношение к вам лично. Обострятся вопросы справедливости. Вы задумаетесь над тем, как другие люди влияют на вашу жизнь, порвёте вредные и завяжете полезные связи.

ТЕЛЕЦ

Не переживайте, если дела, которые всегда вам удавались, начнут идти плохо. Вы не потеряли нюх! Вскоре всё поправится. И, возможно, заставит вас пересмотреть отношение к деньгам и вещам.

БЛИЗНЕЦЫ

Скорее всего, вы будете много суетиться. Лучшее, что можно сделать - устроить себе передышку, отказаться от встреч, разговоров и поездок, побездельничать.

РАК

Энергия будет искать выход, и вы направите её на решение домашних и семейных вопросов. Это удачное время, чтобы устроить дома рабочее место или перераспределить домашние обязанности.

ЛЕВ

У вас появится шанс сделать что-то неожиданное и даже, может, в корне изменить свою жизнь. Это актуально для тех Львов, которые чувствуют, что оказались в тупике.

ДЕВА

Это подходящее время, чтобы пересмотреть отношения со знакомыми, которые живут далеко от вас. Можно восстановить общение с дальними друзьями, с которыми жизнь развела в разные стороны.

ВЕСЫ

Привычные дружеские и любовные связи покажут себя с другой стороны. На эту неделю вам нужно набраться терпения , по возможности не занимаясь ничем важным, особенно там, где дело касается взаимодействия с другими людьми.

СКОРПИОН

Вы увидите в сложившихся обстоятельствах вызов своей силе духа и включитесь в борьбу. Не забывайте про выдержку, терпение и умение обходить острые углы.

СТРЕЛЕЦ

Постарайтесь быть помягче в общении с женщинами, иначе не избежать затяжной ссоры. Будьте готовы к неожиданному развлечению или внезапному повороту в любви. В эти дни полезно баловать себя для психологической разгрузки.

КОЗЕРОГ

Подходящие дни, чтобы изменить интерьер жилья, переехать и разобраться с неработающими бытовыми приборами. Доделывайте дела, требующие тишины и сосредоточенности.

ВОДОЛЕЙ

В житейских ситуациях вам придётся научиться различать абстрактные знания и навыки, имеющие практическую пользу. Школьникам выпускного класса именно сейчас рекомендуется выбирать, где продолжить учёбу .

РЫБЫ

Вы будете испытывать нехватку приятных впечатлений. Правда, придётся заниматься сугубо практическими делами. В деле, которое, как вам казалось, зашло в тупик, поможет энергичный человек из числа родни, знакомых или соседей.