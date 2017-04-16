Гороскоп на 16-22 апреля: Тельцам нужно остерегаться завистников, а Весам следует свести нагрузки к минимуму

16.04.2017 11:47

ОВНЫ. Амбициозные карьерные (бизнесовые) планы и глобальные замыслы превратились в заклятого врага, которого не приручить, а только мирно с ним сосуществовать. Почему? С 6 апреля до 2 августа продолжается кармическая полоса, заставляя наверстывать сделанные когда-то ошибки в профессиональной сфере. Ваша задача — продуктивно работать, зарабатывать деньги и без фанатизма, по-хозяйски их тратить на самое необходимое. А если сидите на финансовой мели, значит, где-то промахнулись.

Не бейте ни с кем горшки, воздержитесь от манипуляционных соблазнов в супружеских, деловых, должностных отношениях. Терпеливо идите на компромисс, поставив на первое место материальную заинтересованность.

С начальством царит антагонизм, на поблажки не рассчитывайте.

Сейчас лукавый вас вводит в иллюзию, путает мировоззрение. В результате вы ошибочно идеализируете подлецов и негодяев, а порядочных добрых людей воспринимаете, как носителей зла.

ТЕЛЬЦЫ. Ощущение, что вы закованы в кандалы — продукт подсознания. Эти барьеры создали сами. Депрессируя, убегая от реальности, скрытых проблем, разочарований — вы на самом деле бежите от себя, игнорируя саморазвитие. Прорвитесь сквозь воображаемые психологические преграды, раскрепоститесь внутри и освободитесь от тайных страхов, обид, фобий. Уроки прошлого пойдут на пользу, помогут избавиться от иллюзий, ошибок, осознать допущенные в прошлом году "минусы", а точнее нарушение законов духовной эволюции.

Работу любите (она благословенна), даже когда трудиться приходится больше других, впоследствии все воздастся.

В браке следует проявлять чуткость, милосердие, бескорыстие, брачное счастье сейчас держится не на деньгах и расчете, а на любви.

И будьте начеку — вам завидуют. Поэтому несчастье может посыпаться именно от замаскированных под ангелов завистливых людей.

БЛИЗНЕЦЫ. Неудовлетворенность личной жизнью занозой сидит внутри, но это касается эгоистов. Если ваше сердце излучает любовь, все будет хорошо. Вы атлант домашнего благополучия и верный партнер, которого демонические выходки спутника не должны выбить из седла. Дипломатично контролируйте его действия. Дисгармония в союзе — минное поле. Семья — это маяк прогресса и жертвенный алтарь, куда нужно направлять силы, не дожидаясь мгновенной отдачи. А бизнес, карьера только высасывают драгоценные энергоресурсы. Поэтому, нырнув с головой в работу, знайте: овчинка выделки не стоит.

РАКИ. Удовлетворяйте карьерные амбиции за счет модернизаций на профессиональном фронте. Сейчас вы на пике достижений престижного статуса в социуме, это итог прошлой деятельности, выше прыгнуть не удастся. Разгребайте старые трудовые завалы, поддерживайте гармоничный микроклимат в коллективе, где возникнут недоразумения. Если мучает неудовлетворенность, менять место работы смысла нет. Ваша цель — поддерживать с окружающими отношения на дружелюбной ноте, угождать работодателям и деловым компаньонам. Истинная дружба ныне освящена благодатью.

ЛЬВЫ, "погода" в социуме работает на вас. Самое время завоевать популярность, максимально "раскрутить" имидж, прорекламировав свои достижения, таланты. Путешествуйте, экспериментируйте с жизнью, преодолевайте рубежи собственных границ, учитесь чувствовать и смотреть на мир по-новому, расширяя привычные представления о действительности, меняйте взгляды на многие вещи! И обязательно постарайтесь проникнуть и понять суть чужих культур, вероисповеданий. Все познается в сравнении, в том числе и духовные ценности.

В бизнесе, карьере все замечательно. И только в интимной сфере пробежала черная кошка, здесь вы несчастны. Впрочем, не зацикливайтесь на этих минусах, уповайте на профессиональные победы, они компенсируют все огорчения.

ДЕВЫ. Захватывающий эволюционный процесс предполагает столкновение с экстремальными ситуациями и вещами, которых вы в глубине души очень боитесь. Объявите бой страхам и мужественно ныряйте в бурное течение жизни, риск — миссия благородная. И помните: то, что вас не сломает, сделает сильнее! Стрессовые обстоятельства, где символически "умрете" и "возродитесь" из пепла испытаний — на благо.

Если семейный очаг превратился в арену сведения счетов с домочадцами, "быт угнетает", поглощая драгоценные силы, будьте смиренны и не вымещайте зло на благоверных. В браке вы командир, мудрый, практичный, а истерики — это недостаток спутников, пусть выпускают эмоциональный пар! Доверять теперь им бразды правления нельзя.

ВЕСЫ. На кон поставлено будущее деловых союзов, брачных отношений. Ваши партнеры властные, презентабельные, но и бунтари, готовые на непрогнозируемые фокусы, чтобы возвыситься, сделать по-своему. Поэтому не прите как танк — навредите. Балансируйте на компромиссной волне. Материальная сфера требует порядочности и высокой финансовой дисциплины. Если работа тяготит, но служит хлебным местом, откажитесь от дополнительных служебных обязательств, заказов. Сведите к минимуму нагрузки и не сжигайте себя на трудовом поприще. Возможно, левые подработки сейчас является прибыльным источником, но на самом деле они тормозят развитие и разрушают здоровье. Лучшая подзарядка — это хобби и творческое занятие.

СКОРПИОНЫ. Круг служебных полномочий расширяется. У вас колоссальная работоспособность, в порыве трудового энтузиазма способны горы перевернуть, что дает шанс укрепить карьерные и материальные позиции, дать толчок бизнесу. Но будьте осторожны, сейчас вы связаны старыми дружескими узами с сотрудниками, где, как выяснится, не всем можно доверять. Объединяйтесь только с надежными, проверенными в "боях" партнерами, друзьями-коллегами.

Взять под контроль ситуацию не пытайтесь, пока играйте по чужим правилам, поддерживайте инициативы окружающих.

"Левые" приключения нежелательны, но если попали в романтические сети, приготовьтесь к разочарованиям. Это пережитки кармического прошлого.

Лукавый притаился в сфере желаний, если чего-то очень хочется, читайте молитву... И не смейте никому завидовать!

СТРЕЛЬЦЫ. Потребность быть в центре внимания, дефилировать на публике вполне естественна, сейчас жизнь — это театральная сцена для реализации талантов, где вы сам себе режиссер, актер, продюсер. Но насколько эта игра по нраву окружающей аудитории — вопрос сложный. Угодить всем невозможно. Избегайте незнакомых лиц, сплачивайтесь с теми, кто вам симпатичен, одобряет действия, с кем чувствуете душевное, интеллектуальное родство, единство интересов. И главное — не растерять старых друзей.

Ваша задача — получить пропуск в сказку романтики, где не существует границ между дружбой и любовью.

В бизнесе, карьере урожайная пора, придерживайтесь должностной субординации, учитесь грамотно руководить и подчиняться.

А дома не превращайтесь в тирана. На самом деле это козни нечистого, провоцирующего вас на греховные действия. Бедолаги домочадцы совсем не виноваты.

КОЗЕРОГИ. Вы продолжаете метаться между семьей и работой. Если под родным кровом творческое "Я" пылает энтузиазмом, в профессиональной сфере, бизнесе наоборот — сплошной ретроград. Наверстывайте пробелы в работе, дорабатывайте незавершенные дела. Овладевайте ролью руководителя и подчиненного, совершенствуйтесь как специалист. Злоупотребление полномочиями противопоказано.

Сейчас для публики вы образец нравственности, поэтому не водитесь с лицами, которые сбивают с духовного пути, избегайте случайных знакомств. Следует иметь дело только с особами высокой духовной культуры, посещать святые места, путешествовать дальше от дома.

Детям, любимым суждено играть судьбоносную роль.

Если донимают болезни, это кармическая расплата за многолетние прошлые ошибки, а у некоторых "благодаря" сглазу, порче, проклятиям.

ВОДОЛЕИ. Свежие разнообразные впечатления для бодрости духа вам нужны, как воздух! Путешествуйте, расширяйте дружеское окружение, общайтесь с интересными неординарными личностями, обменивайтесь информацией, деловым опытом. А вот на личных желаниях, которые камнем висят на шее, придется поставить точку. Не отчаивайтесь, так надо. Судьба изымает то, что вам на самом деле во вред.

Путь прогрессивного развития — семья, домашнее хозяйство. Занимайтесь бытовыми проблемами, наводите порядок в доме, даче, работайте в саду, на огороде. Земля-матушка, природа сейчас дарует благодать, заряжает колоссальной энергией и здоровьем.

РЫБЫ. Сфокусируйте сознание на глобальных ценностях. Что для вас самое дорогое на данном этапе бытия? Если материальные блага, личное счастье — это нормально. Работайте, добыть денег повезет неординарным способом, делайте важные покупки.

С диктаторскими замашками пора давно распрощаться (разрушите здоровье). Сейчас вы богаты душевной красотой, но, к сожалению, флюиды обаяния, идущие изнутри многим (духовно незрелым), как бельмо в глазу — раздражают.

Поэтому не лезьте на рожон, избегайте карьерных штурмов, покровитель-начальник совсем не такой благородный, как кажется, а наоборот, деспотичный и может навредить. Зато друзья, соседи, коллеги, родные, брачные спутники станут прекрасной опорой.

Рыбы-руководители: злоупотреблять должностными полномочиями, "подсиживать" конкурента опасно. Это от лукавого.