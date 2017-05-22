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Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая
Насыщенный период ждет вас на этой неделе, когда благодаря Марсу ваша энергия станет бить ключом, информирует Телеграф.
Овен
С переходом Солнца в Близнецы (после 21 мая) вы почувствуете себя превосходно: жизненный тонус станет выше! Третья декада - отличное время для занятий спортом и проверки своих сил и выносливости. Принимайте участие в соревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятиях.
25 и 26 мая, при Луне в Близнецах, будут уязвимыми кисти рук. Дайте им разгрузку - по возможности меньше пишите и печатайте на клавиатуре и делайте специальные расслабляющие ванночки для рук.
Телец
Третья декада мая, благодаря дружественному аспекту Венеры к вашему знаку, - идеальное время для ремонта. Начатый в этот период, он будет сделан качественно и точно к сроку. За новой мебелью и бытовой техникой отправляйтесь 22 или 23 мая. В эти дни высок шанс приобрести товар с хорошей скидкой. Быть к себе построже призывает Сатурн на этой неделе. Возможно, вы запустили какие-то старые дела. Имейте в виду: с вас за них скоро спросят. Будьте пунктуальными и выполняйте данные обещания. Кстати, припомните, а не тянется ли за вами должок (и речь здесь не о деньгах) с прошлого месяца? Пора бы отдать!
Близнецы
В третьей декаде мая ваш авторитет в коллективе возрастет: некое дело, с которым не смогут справиться коллеги, дастся вам очень легко. Информация об этом дойдет до руководства - можете рассчитывать на поощрение.
Рак
Когда Венера станет участницей напряженной конфигурации планет, 20-31 мая, ваше состояние будет целиком и полностью зависеть от обстановки, царящей в доме. Не конфликтуйте с домочадцами, а если между кем-то из них возникнет ссора, постарайтесь их примирить. Переживания по поводу взаимоотношений с близкими могут не лучшим образом сказаться на вашем здоровье: вероятно обострение хронического заболевания.
Лев
К заданию, полученному 23-31 мая, в период действия аспекта Урана к Восходящим Лунным Узлам, отнеситесь со всей серьезностью. Звезды настаивают на этом, потому что вам может показаться, что выполнение данного поручения - что называется, «для галочки». Между тем его влияние на итог некоего крупного проекта будет весьма ощутимым.
Дева
В третью декаду, попав под покровительство Солнца и Юпитера, вы почувствуете невероятный приток сил и энергии. Работоспособность возрастет, появится интерес к занятиям спортом и другим физическим нагрузкам (хорошее время, чтобы записаться в фитнес-клуб или начать бегать). Но в дни, когда Луна окажется в напряженном аспекте к Меркурию, 28-30 мая, от больших нагрузок лучше воздержаться. В эти дни мышцы и суставы будут уязвимы.
Весы
Пополнить запас душевных и физических сил в этом месяце вам помогут занятия йогой. Никогда ее не практиковали? 18-31 мая, когда Нептун окажется в гармоничном аспекте к вашему знаку, - самое время начать! Лучше, если азы этого учения вы будете постигать под руководством мастера - на индивидуальных занятиях, либо обучаясь самостоятельно по видеоурокам. На групповых занятиях вы сейчас будете испытывать дискомфорт.
Скорпион
Сатурн в третью декаду может спровоцировать желание побыть в уединении. Исполните его, но домочадцев предупредите, иначе решат, что вы на них обиделись. 28 мая - поистине волшебный день, когда Луна, став участницей гармоничной комбинации планет, сделает возможным осуществление ваших грез. Будьте точны в формулировках того, чего хотите!
Стрелец
Третья декада мая подарит прекрасный повод гордиться собой. Аспект Урана к восходящим Лунным Узлам указывает на то, что в этот период будет подведен итог (промежуточный или финальный) работы, которой вы занимались в последнее время. А вы, дорогие Стрельцы, если следовали всем подсказкам звезд, показали хорошие результаты, значит, можете рассчитывать на высокую оценку своих заслуг.
Козерог
Насыщенный период ждет вас на этой неделе, когда благодаря Марсу ваша энергия станет бить ключом! Вы будете деятельны и активны. Захочется отправиться в путешествие - отправляйтесь! Замечательно проведете время, а акклиматизация пройдет очень легко. Отличный период для занятий спортом, танцами. Начинайте утро с зарядки или пробежки - и отличное настроение на целый день обеспечено!
Водолей
Гармоничный аспект Венеры к вашему знаку 24-31 мая - отличный повод сходить в театр, на выставку или концерт! В эти дни вы станете более восприимчивы к прекрасному и получите огромное удовольствие от встречи с искусством. Если 27 или 28 мая вам не захочется выходить из дома, проведите время за чтением детектива или приключенческого романа. Положительные эмоции гарантированы!
Рыбы
Смело беритесь за воплощение грандиозных проектов и решение трудных задач в последнюю треть месяца, когда усилится влияние планет из дружественного вашему знака Близнецы. Если вы преследуете благую цель, а не жаждете кому-то насолить или отомстить, то никаких трудностей на пути ее достижения не возникнет.
Теги: астрология, прогноз, неделя
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