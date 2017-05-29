Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня

29.05.2017 09:00

В последней дни месяца появится желание расширить кругозор, научиться чему-то новому, сообщает Телеграф.

Овен

2 или 3 июня вам предстоит выступить в роли жилетки для близкого человека. Выслушивать чужие проблемы - занятие малоприятное, но переступите через себя: человек, который к вам обратится, действительно нуждается в поддержке, и взбодрить его под силу только вам, на что указывает Луна в гармоничном аспекте к вашему знаку.

Телец

В последней дни месяца появится (или усилится) желание расширить кругозор, научиться чему-то новому. Не откладывайте это желание в долгий ящик - займитесь поиском подходящих курсов или тренингов и запишитесь на них. Освоение нового материала будет даваться легко.

Если у вас есть питомец, то 30 и 31 мая, когда Луна образует напряженный аспект к вашему знаку, особо внимательно следите за его состоянием. Изменения в поведении будут сигнализировать о начале болезни. Чем быстрее вы покажите животное ветеринару, тем меньше нервов и денег вы потеряете.

Близнецы

Задуматься о смысле жизни и своем предназначении 23-31 мая вас заставит гармоничный аспект между Нептуном и Меркурием. Не исключено, что в поисках ответов на эти вопросы вы всерьез увлечетесь астрологией, хиромантией или соционикой, которые со временем станут вашим хобби.

Рак

Активизация Урана в третьей декаде месяца сделает вас проницательными: кажется, вы заглянули в будущее и уже знаете, чем закончится то или иное начинание. Займитесь в этот период долгосрочным планированием: вы безошибочно определите, какие дела увенчаются успехом, а на какие даже не стоит тратить время.

Лев

В последнюю неделю мая звезды предлагают вам обратить внимание на проблемы с весом. Начав диету в это время, вы поможете организму быстрее справиться с поставленной перед ним задачей - набрать или сбросить вес. Правда, чтобы подобрать эффективную диету, вам понадобится консультация специалиста - воспользуйтесь ею.

Дева

Будьте смелыми, решительными и действуйте без оглядки на мнение посторонних людей, если в период с 29 по 31 мая, который пройдет под влиянием Плутона, хотите добиться успеха. Став участником спора или дискуссии, отстаивайте свою позицию до победного конца. Ни в коем случае не соглашайтесь на компромисс, тем более не предлагайте его. Иначе оппоненты сочтут вас внушаемыми и мягкотелыми, а в дальнейшем и вовсе перестанут интересоваться вашим мнением.

Весы

Планируя посещение любого медицинского специалиста, не выбирайте 30 и 31 мая: едва ли вас устроит качество консультации, полученной в эти дни. Для совершения дорогостоящих покупок наиболее удачны 2 и 3 июня. Вещь, приобретенная в один из этих дней, прослужит долго, но, прежде чем останавливать выбор на чем-то конкретном, обойдите несколько магазинов и ознакомьтесь с ценами на различных интернет-ресурсах. Вы обязательно найдете специальное предложение со значительной скидкой, на что указывает Луна.

Скорпион

В последней дни мая, оказавшись под воздействием Нептуна, вы будете витать в облаках и много фантазировать. Если вы творческий человек, то вам это только на руку: сможете создать настоящий шедевр! А вот если от творчества вы далеки, то рискуете стать забывчивыми и невнимательными, что негативно скажется на отношениях с окружающими. Не давайте обещания и не беритесь за ответственные дела.

Стрелец

Грамотно распорядиться уже имеющимися средствами вы наверняка сумеете в конце третьей декаде мая, а именно 29-31 числа, когда в гармоничном аспекте соединятся Солнце и Плутон. Это хорошее время, чтобы сделать вложения, открыть счет в банке, приобрести недвижимость. События начала июня значительно повысят вашу самооценку. То, как виртуозно вы справитесь с задачей, которая окажется не по зубам сослуживцам, вызовет всеобщее восхищение и станет притчей во языцех. Вы - отличный специалист, и еще раз докажете это себе и другим.

Козерог

На этой неделе успеха добьются лишь те, кто сумеет сохранить веру в собственные силы: Марс, расположившийся в Близнецах, станет причиной пессимистических настроений. Если вы поддадитесь планетарному влиянию, то деловая жизнь пойдет вкривь и вкось. Чтобы этого не произошло, заранее составьте четкий план работы и не отступайте от него ни на шаг.

Водолей

В начале недели, когда Меркурий образует гармоничный аспект к вашему знаку, вы окунетесь в круговорот дел и событий и познакомитесь с интересными людьми. Перед вами откроются новые возможности и перспективы. После продуктивной деятельности хорошенько отдохните. Например, сходите в театр или на концерт - лучше на выходных, при Луне в Весах.

Из-за нежелания идти на уступки и прислушиваться к чужому мнению в конце месяца вы рискуете оттолкнуть от себя близких людей. Относитесь уважительно к их точке зрения. Если в чем-то не согласны, постарайтесь донести свою позицию аккуратно и не настаивайте, если ваши 'доводы не примут.

Рыбы

Важная миссия будет возложена на вас в последние дни третьей декады месяца. Не исключено,

что вас назначат представителем отдела или даже целой организации на каком-то ответственном мероприятии: семинаре, конференции или конкурсе. Подготовка к нему займет немало времени - наверняка придется работать сверхурочно. Но оно, поверьте, того стоит! Это трамплин к высотам, о которых вы сейчас даже не мечтаете.