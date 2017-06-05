Гороскоп на неделю c 5 по 11 июня

05.06.2017 11:30

Ваши силы удвоятся, улучшится концентрация, и дела, которые в предыдущем месяце пробуксовывали, сдвинутся с мертвой точки, сообщает Телеграф.

Овен

В первой декаде июня появится возможность дополнительного заработка. На это указывает гармоничный аспект Солнца к Плутону. Новая деятельность не отнимет много сил, при грамотном планировании дня ее наверняка удастся совмещать с основной работой. Тем же, кто настроен на решительные перемены, стоит обратить внимание на на конец недели, когда Венера окажется в оппозиции к Юпитеру. В этот период может появиться вакансия, которая удовлетворит все ваши требования. Не мешкайте с отправкой резюме и записью на собеседование.

Телец

В начале месяца вы столкнетесь со снижением аппетита - не воспринимайте это как симптом развивающейся болезни и не заставляйте себя есть через силу. Как только Луна образует гармоничный аспект к Марсу (а произойдет это 8 июня), аппетит нормализуется. На выходных у вас может появиться новое интересное увлечение, которому вы станете посвящать все свободное время.

Близнецы

Первая декада, отмеченная гармоничным аспектом Солнца и Плутона, - подходящее время для проведения переговоров, заключения соглашений и подписания документов. Могут поступить заманчивые деловые предложения - если проявите должный интерес, то вскоре получите приличные дивиденды.

Рак

С возвращением Меркурия к прямому движению ваши силы удвоятся, улучшится концентрация, и дела, которые в предыдущем месяце пробуксовывали, сдвинутся с мертвой точки. В целом на протяжении практически всего мая вы будете удивлять коллег и руководство возросшей производительностью. И не исключено, что вас захотят испытать в каком-то новом деле. Приложите максимум усилий и уже в начале лета сможете рассчитывать на приятные дивиденды в виде повышения в должности или увеличения зарплаты.

Лев

Хорошее настроение и отличное самочувствие сулит вам во вторую неделю месяца Белая Луна, гармонично аспектирующая ваш знак зодиака. Это отличное время для прохождения курса лечения хронического заболевания или поездки в санаторий. Белая Луна повышает вероятность успешного применения инновационных методов лечения - имейте это в виду.

Дева

Позвольте творческой энергии вырваться наружу - Солнце в гармоничном аспекте к вашему знаку (1-11 июня) прямо-таки настаивает на этом! Танцуйте, пойте, рисуйте, пишите, вяжите, вырезайте по дереву, экспериментируйте на кухне... Энергия, которую вам подарят занятия творчеством, улучшит положение вещей во многих сферах жизни. Вы удивитесь, но, например, если в этот период вы напишете картину (размер, жанр не имеют значения), то отношения с человеком, с которым вы пребываете в ссоре, чудесным образом выправятся. Сами собой!

Весы

Большое влияние 5-8 июня на вас будет оказывать Плутон, призывая взглянуть страхам в лицо и понять, что за ними в действительности стоит. Разобраться в этом вопросе поможет хороший психолог либо близкий человек - мудрый, опытный, которому вы безмерно доверяете. Узнав, откуда у страха «ноги растут», и преодолев его, вы почувствуете себя лучше не только психологически, но и физически.

Скорпион

Бодрыми и энергичными вы будете на протяжении всей недели, обещает Солнце в гармоничном аспекте к вашему знаку. В этот период стоит обратить особое внимание на рацион и включить в него больше овощей и морепродуктов. От мясных блюд и сладостей лучше временно отказаться, чтобы не допустить сбоя в работе пищеварительной системы. На выходных рекомендуется устроить разгрузочный день и посидеть на кисломолочной диете.

Стрелец

В первую половину месяца - из-за негармоничного аспекта Марса к вашему знаку - вы можете столкнуться с холодностью со стороны окружающих. Придется очень постараться, чтобы достучаться до близких и получить от них помощь или поддержку. Не исключено, что в какой- то момент вы и вовсе останетесь один на один с кажущейся неразрешимой задачей. Дорогие Стрельцы, не падайте духом! Аккумулируйте все силы - и то, что видится невыполнимым, перестанет таковым быть! Марс, который будто бы настроил весь мир против вас, в действительности делает вам большую услугу: показывает, что вы гораздо сильнее, чем думаете, и умеете принимать ответственные решения самостоятельно.

Козерог

Первая декада июня, отмеченная гармоничным аспектом Солнца и Плутона, принесет долгожданные новости: быть может, в прошлом месяце вы проходили конкурсный отбор на вакантное место или отправили свой проект на утверждение начальству и теперь ждете ответа. Дорогие Козероги, ответ этот вас непременно порадует!

Водолей

Хорошее настроение и улучшение общего самочувствия сулит гармоничный аспект Солнца к вашему знаку 1-12 июня. Если вы приболели, то в это время пойдете на поправку. При наличии хронического недуга рекомендуется возобновить его лечение, поскольку высок шанс избавиться от болезни навсегда.

Рыбы

Уран на этой недели пробудит (или усилит) ваш интерес к общественной деятельности. Вы можете вступить в партию, клубное объединение или любую другую организацию и проявить себя с наилучшей стороны. Однако на выходных, когда Луна образует гармоничный аспект к вашему знаку, следует переключить внимание с общественных дел на личные.